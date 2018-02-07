Siemens Mühendislik Kurulu çalışmalarına devam ediyor

07 Şubat 2018

2014 yılında mühendislik mükemmelliğini elde etmek, süreçlerin iyileşmesini ve bilgi paylaşımını sağlamak, bu bilgiyi muhafaza etmek ile mühendislik katkısını topluma daha iyi yansıtmak amacıyla hayata geçirilen Siemens Mühendislik Kurulu; Ulaşım, Bina Teknolojileri, Enerji Yönetimi, Dijital Fabrika, Ar-Ge ve Kurumsal Teknolojiler gibi birçok gruptan temsilciyi bünyesinde barındırıyor.

Siemens Türkiye’de gerek teknik gerek sosyal sorumluluk alanlarında önemli aktiviteler gerçekleştiren Siemens Mühendislik Kurulu, bu sayede şirket içi süreçlerin gelişimini sağlama ve doğrudan mühendislik yapan gruplar arasındaki iletişimi güçlendirme misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Siemens Türkiye’de görev yapan ve Mühendislik Kurulu’nun üyesi olan tüm mühendisler, bu sayede bilgi ve tecrübelerini sadece teknik alanda değil, sosyal sorumluluk alanında da aktif olarak kullanabiliyor.

Son olarak Mühendislik Günü etkinliğinin ikincisini gerçekleştiren Siemens Mühendislik Kurulu, şirket bünyesinde görev yapan “Senior” ve “Lead” mühendislere sertifikalarını da dağıttı.

Mühendislik katkısı topluma yansıtılıyor

Günümüzün değişen ihtiyaçları ile Siemens’in gelişen stratejisine bağlı olarak, Mühendislik Kurulu bünyesinde yer alan çalışma grupları da değişim gösterebiliyor. Kurulda “İnsan” ve “Kurumsal Hafıza” grupları, ana çalışma gruplarını oluşturuyor. Mühendislik Kurulu’nun alt çalışma grupları arasında, geleceğin mühendislerini yetiştirme sorumluluğuyla oluşturulan “Topluma Mühendislik Katkısı” da bulunuyor. Kurul, gerçekleştirdiği çalışmalarda profesyonel, eylem odaklı ve stratejik kararlar almayı amaçlıyor. Kararların uygulanmasında ve gerçekleştirilen etkinliklerde, şirket içinde genç çalışanların oluşturduğu “Studio Novitas” grubu ile çalışılıyor.

Siemens Türkiye’nin müşterileri ve çalışanlarının yanı sıra toplum için değer yaratma faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla yarı kurumsal, yarı sosyal bir kulüp önerisi de Mühendislik Kurulu içinde hayata geçiriliyor. Bu kulüp, bir problemin çözümü veya bir ihtiyacın karşılanması için bir araya gelip beyin fırtınası yapmayı, yaratıcı fikirler üretmeyi ve bu fikirleri proje yönetim teknikleriyle hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Teknik Mentorluk Programı başlatıldı

Mühendislik Kurulu, şirket çalışanlarının yetkinliklerini artırmak ve şirket içi iletişimi geliştirmek için Teknik Mentorluk Programı’nı da başlattı. Program çerçevesinde, kurumsal hafıza oluşturmak, bilgi ve veri paylaşımını sağlamak için kurulan ortak veri platformu, mühendislik süreçlerini iyileştirmek ve ortaklaştırmak adına doküman yönetimi ve kaynak planlaması çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca mühendislerin çalıştığı projeleri yerinde görmelerini sağlayan ve farklı enerji yapılarının izlenmesini sağlayan teknik saha ziyaretlerine, Siemens dahilinde gerçekleştirilen online eğitimler, üniversite seminerleri, kariyer günlerine katılım, mühendis odaları aracılığıyla gerçekleştirilen webinarlar gibi önemli etkinliklere de imza atılıyor.

Siemens Mühendislik Kurulu, farklı sosyal sorumluluk çalışmalarına da odaklanıyor. Bu kapsamda Darüşşafaka Robot Kulübü’ne süreç ve kaynak açısından destek olan Kurul, kadın mühendisler konusunda Siemens Çeşitlilik Kulübü ile ortak çalışmalar da gerçekleştiriyor. Siemens Mühendislik Kurulu, önümüzdeki dönemde Siemens Türkiye’nin müşterileri, çalışanları ve toplum için çalışmalarına devam edecek.