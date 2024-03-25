Sinoz’a, İtalya’da büyük ilgi

1967 yılından bugüne İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen; cilt bakımı, kozmetik, parfümeri, estetik ve kuaförlük gibi bir çok alanı kapsayan fuara her yıl katılım gösteren Sinoz Kozmetik, bu yıl da yeni ürünleri ile fuarda boy gösterdi.

50 yıldan fazla deneyime sahip ve güzellik endüstrisine yön veren, her marka için önemli bir referans olan Cosmoprof Bologna Fuarı’nda sektörün önemli oyuncularından biri olan Sinoz Kozmetik’in özel tasarımlı standı büyük ilgi gördü. Son yıllarda ihracata ağırlık verdiklerini belirten Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekci “bir Türk markası olarak, dünyaca ünlü fuarlarda yer almak ve bir çok ülkeden ilgi görmek çok gurur verici. Sinoz olarak ihracata önem veriyor ve Türk ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz” dedi.

İç pazarı güçlendirmek ve küresel pazarı hareketlendirmek için yeni fırsatlar ve yeni dağıtım kanalları oluşturma hedefiyle dünyanın her bölgesinden üretici ve distribütörü buluşturan fuar sektör öncülerini buluşturmaya devam ediyor.