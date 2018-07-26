Şişecam, 66 milyon dolarlık yatırımı tamamladı

26 Temmuz 2018

Şişecam Topluluğu, Eskişehir Cam Ambalaj Fabrikası’nda 66 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği dördüncü fırınını ateşledi. Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Cam Ambalaj’ın yeni fırınının Ağustos ayında faaliyete geçmesi planlanıyor. Fırın, en büyük kapasiteli cam ambalaj fırını olma özelliğini taşıyor.

Türkiye dahil toplam dört ülkedeki 2,5 milyon ton/yıl üretim hacmiyle dünyanın beşinci büyük cam ambalaj üreticisi olan Şişecam Cam Ambalaj, Eskişehir Fabrikası’nda yaptığı son fırın yatırımıyla Türkiye’deki yıllık üretim kapasitesini yaklaşık 1,2 milyon tona çıkardı.

Bursa, Eskişehir ve Mersin’de bulunan üç fabrikasıyla Türkiye’nin en büyük cam ambalaj üreticisi konumundaki Şişecam Cam Ambalaj, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Mersin Cam Ambalaj Fabrikası’nda gerçekleştirdiği 33 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’deki üretim kapasitesini 1 milyon ton seviyesinin üzerine taşımıştı.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, yatırıma ilişkin yaptığı açıklamada, bugün dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi olduklarına dikkat çekerek, “Dünyadaki en büyük 10 soda üreticisi arasında yer almamızın yanı sıra krom kimyasallarında da dünya lideriyiz. 13 ülkede üretim faaliyetlerini sürdüren Topluluğumuz, ulaştığı kapasite büyüklüğünü ve teknolojik gücünü yenilikçilik, yaratıcılık, uzmanlık ve yetişmiş insan gücü gibi özellikleriyle pekiştirmekte ve değişen pazar koşullarına uygun ürün ve hizmet kalitesiyle geleceğe güvenle bakmaktadır” dedi.

“Hem ülke ekonomisine hem de üretime yaptığımız katkılara bir yenisini ekledik”

Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüklerinin altını çizen Kırman, “Topluluğumuz, kuruluşundan bu yana geçen 80 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir. Şişecam olarak sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda Türkiye’deki en büyük cam ambalaj fırınımızı devreye alarak yatırımlarımıza devam ediyor, hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Eskişehir Cam Ambalaj Fabrikası’nın en son teknolojiyle 2013 yılında kurulduğunu hatırlatan Kırman, “Bu modern fabrikadaki dördüncü fırın yatırımımız ile beş yıldır üretim faaliyetlerimizi gerçekleştirdiğimiz Eskişehir’de hem ülke ekonomisine hem de üretime yaptığımız katkılara bir yenisini daha eklemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Şişecam Topluluğu’nun mevcut tesislerini teknolojik gelişmelerin gereği olarak sürekli olarak yenilediğini belirten Kırman, “Eskişehir Cam Ambalaj Fabrikası’nda Endüstri 4.0 stratejisine uygun şekilde donatarak hayata geçirdiğimiz dördüncü fırın ile son teknoloji ile üretim yapmaya devam ediyoruz” dedi.