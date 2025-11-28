Şişecam 90’ıncı yılını kutluyor: 4 kıtada 47 tesis, 23 bin çalışan

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Mustafa Kemal Atatürk’ün kendine yeten bir ülke vizyonunun en önemli adımlarından biri olarak milli cam sanayisini kurma hedefiyle üretime başlayan Şişecam, 90’ıncı yılını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Şişecam’ın kuruluş döneminde gaz lambası ve ilaç şişeleri gibi temel ihtiyaçları karşılamak üzere yola çıktığı hatırlatılarak, bugün 13 ülkede yürüttüğü faaliyetlerle küresel ölçekte büyümesini sürdürdüğü belirtildi.

34 farklı milletten çalışanı ve 23 farklı dili kapsayan kültürel çeşitliliğiyle güçlü bir ekosistem oluşturan şirket, bu çok kültürlü yapıyı sürdürülebilir bir değere dönüştürdüğünü vurguladı. Cam ve kimyasallar alanında yaptığı yatırımlar, ileri teknoloji uygulamaları ve Ar-Ge çalışmaları sayesinde sektörlerinde dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alan Şişecam, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda geleceğini de titizlikle şekillendirdiğini aktardı.

Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam; cam ev eşyası ve krom kimyasallarında dünya lideri konumunda bulunuyor. Şirket, düz cam ve cam ambalajda dünyanın en büyük beş üreticisinden biri olurken, soda külünde de dünyanın en büyük üç üreticisi arasında yer alıyor.