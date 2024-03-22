Şişecam, APLF 2024’e katıldı

Şişecam, sektör profesyonellerinin önemli buluşma noktası olan APLF 2024’te yerini aldı. 19-21 Mart 2024 tarihleri arasında Hong Kong Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen fuar; kimyasallar, deri işleme, kürk, sentetik malzemeler, tabaklama, ayakkabı makineleri ve test teknolojileri ve laboratuvarları alanında faaliyet gösteren sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

APLF 2024’te, krom sektörünün yüksek nitelikli Tankrom® markalı ürünleriyle yerini alan Şişecam, ürünleri ve kullanım alanlarıyla ilgili ziyaretçilerine bilgi verdi. Şişecam’ın, deri kimyasalları alanındaki katma değerli ürünlerini sergilediği standı, sektör profesyonellerinin en fazla ilgi gösterdiği stantlar arasında öne çıktı.