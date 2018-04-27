Şişecam Balıkesirli Öğrencilere İstihdam Yaratıyor

27 Nisan 2018

Şişecam Topluluğu, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ve Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen öğrenci ve mezunların istihdamına yönelik “Cam Uygulamaları Sertifika Programı” ilk mezunlarını verdi.

Sertifika programında başarılı olan 23 mezun, program sonrası İŞKUR aracılığıyla işbaşı eğitimlerini de tamamladı. Başarılı olan adaylar, Şişecam Kimyasallar bünyesindeki Cam Elyaf Sanayi A.Ş.’nin Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden ve bu yılın ikinci yarısında üretime başlaması planlanan fabrikasında iş hayatına adım atma fırsatı bulacaklar.

Öğrenci ve mezunların doğrudan istihdamına yönelik düzenlenen program sonrasında başarılı olan 23 adaya, sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Törene, İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, Şişecam Akademi Müdürü Deniz Hasanbaş, Cam Elyaf Sanayi A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Tahir Erev, işbirliği kurum koordinatörlerinden Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sare Çelik, Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Raif Sakin katıldı.