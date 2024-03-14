Şişecam, ProWein Fuarı’na katıldı
Şişecam, 10-12 Mart 2024 tarihleri arasında Düsseldorf'ta düzenlenen ProWein Fuarı’na katıldı. Şişecam dünyanın önde gelen uluslararası içecek fuarı olan ProWein’de, dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonellerini sürdürülebilir ve yenilikçi cam ambalaj ürünleri hakkında bilgilendirdi.
Haber Merkezi
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Cam ambalaj alanında en büyük beş global üretici arasında yer alan Şişecam, 10-12 Mart 2024 tarihleri arasında Düsseldorf’ta düzenlenen, dünyanın önde gelen ve uluslararası öneme sahip olan içecek fuarı ProWein’de yerini aldı.
Fuarda sektör profesyonelleriyle bir araya gelen Şişecam, yenilikçi ürünlerini ve geniş ürün gamını ziyaretçilerle buluşturdu.