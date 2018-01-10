Şişecam, rakipleriyle arayı açacak yatırıma başlıyor

10 Ocak 2018

Ece CEYHUN

Şişecam Topluluğu, Ankara Polatlı’da bulunan düzcam fabrikasında yeni fırın yatırımı için düğmeye bastı. Geçen yıl peş peşe yatırımlar açıklayan Şişecam, yeni yıla da yatırım ajandasını doldurarak başlıyor. Polatlı’da yapılacak yeni fırın ve Bursa Yenişehir’deki düzcam fabrikasında önümüzdeki dönemde devreye alınması planlanan kaplamalı cam yatırımıyla Topluluk, yazın güneş ısısı girişini kontrol eden, kışın ise ısıyı içeride tutan “akıllı” cam üretiminde Türkiye’yi merkez yapacak. Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, “Şu anda düzcamda üretim kapasitesi açısından Avrupa’nın bir numarasıyız. Rakiplerimizle farkı biraz daha açacağız” dedi.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, 2017’nin ortasında Mersin’deki cam ambalaj fabrikasında üçüncü fırını devreye aldıklarını, yine Mersin’de düzcam fabrikasının çatısına Avrupa’nın ve Türkiye’nin ikinci büyük güneş enerjisi santralini kurduklarını hatırlatarak “Ankara Polatlı’da 2014 yılında yaklaşık 300 bin ton/yıl kapasiteli bir fırına sahip olan bir düzcam fabrikasını devreye almıştık. Günde 1.000 tonluk üretim kapasitesiyle Türkiye ve yakın coğrafyanın en büyük fırınına sahip olan bu tesiste ikinci fırın yatırımını bir süreden beri değerlendiriyorduk. Zaten bu tesisi kurarken iki fırınla faaliyet gösterecek şekilde planlamıştık” dedi.

Kırman, “TR-8” adını verdikleri yeni fırınlarının yaklaşık 130 milyon dolara mal olacağını da belirtirken yatırımları konusunda şu bilgileri verdi:

- Türkiye pazarına yönelik ciddi bir yatırıma başlıyoruz. 2017’de standart yatırımlarımızın dışında Balıkesir’de cam elyaf yatırımı başladı. Bu senenin ortasında devreye girecek. Mısır’da cam ev eşyası üreten bir şirket aldık. Orada da Paşabahçe markamızla üretimimiz başladı.

Kapasite 1.750 ton/gün’e çıkacak

- Polatlı’da dünyanın sayılı fırınlarından olan 1.000 ton/günlük düzcam fırınımızın yanına yeni bir fırın yatırımına başlama kararı aldık. Polatlı’daki tesisin kapasitesini büyüteceğiz. Yeni fırının kapasitesi 750 ton/gün olacak. Böylece fabrikanın kapasitesi bir anda 1.750 ton/gün’e kapasiteye çıkmış olacak.

- Şu anda düzcamda üretim kapasitesi açısından Avrupa’nın bir numarasıyız. Rakiplerimizle farkı biraz daha açacağız. Kapasite bağlamında bakarsak, “yeni alım yapabilir miyiz” diye de bakıyoruz.

- Polatlı’daki yeni fırın bizim cam üretim çeşitliliğimizdeki imkanlarımızı artıracak. Ayrıca önümüzdeki aylarda kaplamalı cam yatırımımız da Yenişehir’de devreye girecek. Bu ülkemiz cam sektörü açısından gerçekten önemli bir yatırım. Bizim mevcut kaplamalı cam kapasitemize ek bir yatırım olacak. Türkiye’de katma değerli cam üretimini artırmak anlamına gelecek. Kaplamalı camlar, bir anlamda “akıllı” camlar. Bugün Şişecam’ın düzcam ürünleri gün ışığından maksimum yararlanmamızı sağlarken, yazın güneş ısısı girişini kontrol ederek, kışın ise ısıyı içeride tutarak, soğutma ve ısıtmada kullanılan enerjiden önemli oranlarda tasarruf sağlamaktadır. Bu kapsamda pazara sunduğumuz ve sunacağımız geniş bir yelpazedeki ürünlerden bahsediyoruz.

- Kaplamalı camda bu sene Yenişehir’de devreye girecek yeni kapasiteyle Türkiye’nin kaplamalı cam alternatiflerini artıracağız. Yenişehir katma değeri yüksek cam üretim merkezi oluyor. Yenişehir kaplama hattı yatırımımızın tutarı ise 30.8 milyon euro seviyesinde.

- Topluluk olarak 2017 yılında yaklaşık 1.1 milyar TL seviyesinde yatırım yaptık. 2018 yılında yapacağımız toplam yatırım tutarı henüz kesinleşmedi. Ama bu rakamın altına inmesi mümkün değil.