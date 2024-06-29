Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali oldu (Adnan Bali kimdir?)

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 1 Temmuz'dan itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Adnan Bali'nin üstlenmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin 28 Haziran 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sezgin Lüle'nin istifası dikkate alınarak, yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereği yapılacak ilk Genel Kurul'un tasvibine arz edilmek üzere Sayın Adnan Bali'nin seçilmesine ve 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Sayın Prof. Dr. Ahmet Kırman'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sayın Adnan Bali'nin üstlenmesine karar verilmiştir."

Adnan Bali kimdir?

Adnan Bali, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yaptı, 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atandı. 2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Sayın Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına yükseltildi, 1 Nisan 2011 tarihinde ise Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı.

31 Mart 2021 ve 30 Mart 2023 tarihlerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine, 1 Nisan 2021, 25 Mart 2022, 31 Mart 2023 ve 29 Mart 2024 tarihlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.