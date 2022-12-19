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SKYWELL Türkiye, 15 ülkenin distribütörlüğünü üstlendi

Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor bünyesinde Türkiye pazarına sunulan elektrikli otomobil markası SKYWELL, kısa sürede önemli bir başarının altına imzasını attı.

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SKYWELL Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, “Bulgaristan’dan itibaren Avusturya’ya kadar olan hatta, aralarında Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Çekya’nın yanı sıra Gürcistan’ın da olduğu toplam 15 ülkenin yönetimi ve distribütörlüğünü Türkiye’ye verildi” dedi.

Ulubaş ayrıca, bugün itibariyle Türkiye çapındaki 8 adet olan SKYWELL satış noktası Skyhouse’ların 2023’te 20’ye ulaşacağını kaydetti.

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