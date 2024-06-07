SOCAR, karbon yakalama ve dönüştürmeye odaklandı

Fikret ÇENGEL

SOCAR Türkiye, Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı’nda (International Caspian Oil & Gas Exhibition) Türkiye’deki yatırımları ekseninde sürdürülebilirlik yaklaşımını aktardı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın ana sponsor olduğu ve 29’uncu kez kapılarını açan bölgenin en büyük enerji fuarı, 4-6 Haziran 2024 tarihleri arasında Baku Expo Center’da gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na da vurgu yapılan stand alanında, tanıtım filminin yanı sıra Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF), yeni atık su ürünlerinin geliştirilmesi, Dimetil Eter (DME) ve atık plastiklerden elde edilen yağın dönüşümü, kapsamlı sürdürülebilirlik projeleriyle ilgili filmler ve detaylı bilgi fuar ziyaretçileriyle paylaşıldı.

Reoloji, katalizör, polimer karakterizasyon, çevre ve biyoteknoloji, kimyasal analiz ve kromatografi alanlarında hizmet veren 6 laboratuvara sahip SOCAR Ar-Ge Merkezi’nin yenilikçi çözümlerle verimliliği artırarak SOCAR Türkiye’nin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağladığı kaydedildi. Sürdürülebilir bir gelecek için endüstri alanında özellikle odaklanılan konular arasında; karbondioksit salımını azaltmak ve değerli ürünlere dönüştürmek için karbon yakalama ve dönüştürme çalışmaları olduğu belirtildi. Diğer konuların ise biyo kaynaklardan sürdürülebilir havacılık yakıtı ve biyonafta üretimi, plastiklerin kimyasal geri dönüşümü, biyo plastikler üretimi, yeşil hidrojen ve amonyak üretimi olarak belirlendiği bildirildi.

Sıfır karbon emisyonuna sahip stand

SOCAR Türkiye, fuarda sıfır karbon emisyonuna sahip bir stand ile yer aldı. Fuar öncesi hazırlık sürecinden fuar bitimine kadar yapılacak tüm uçuşlar ve lojistik dahil olmak üzere oluşan karbon emisyonu hesaplanarak, ortaya çıkan karbon emisyonları, sertifikalı karbon offset projeleri ile nötralize edildi. Bu girişimle çevresel etkinin dengelenmesi hedeflendi.

2050’ye kadar karbon emisyonu sıfırlanacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SOCAR Türkiye, insana, topluma, çevreye fayda sağlamak için çalışırken uyguladığı strateji ve yol haritası ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor. Açıklamada, küresel gelişmeleri de takip ederek geliştirilen sürdürülebilirlik stratejisinin ‘karbonsuzlaşma, döngüsel ekonomi, yeşil finansman’ olmak üzere 3 temel mekanizma üzerine inşa edildiği belirtilirken, “Stratejinin uygulama adımları ve yol haritası kısa vade (2021-2025), orta vade (2025-2030) ve uzun vade 2030 sonrası olarak belirlendi. Karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında karbon emisyonunu 2025’e kadar yıllık ortalama %1 azaltmak için enerji verimliliği, elektrifikasyon ve kaynak yönetimi alanında çalışmaları hayata geçiriliyor. Hedef, 2035 yılı itibarıyla yüzde 40 karbon azaltımı ve 2050 yılı itibarıyla da net sıfır emisyon olarak belirlendi” denildi.