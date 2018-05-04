Şok, 8-9 Mayıs'ta talep toplayacak

04 Mayıs 2018

Gözde Girişim, iştiraki Şok Marketler'in halka arzında taleplerin 8-9 Mayıs'ta toplanacağını duyurdu. Şok Marketler'de yüzde 39 hissedar konumunda bulunan Gözde Girişim'den KAP'a yapılan açıklamada, Şok'un halka arzına ilişkin Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin sürecinin 4 Mayıs'ta tamamlandığı belirtilerek; talep toplama günlerinin 8-9 Mayıs olduğu belirtildi.

Reuters'ta önceki gün yayınlanan haberde, Şok Marketler'in halka arzında talep toplama işleminin önümüzdeki hafta yapılacağı bilgisi yer almıştı. Yıldız Holding'den Reuters'a

yapılan açıklamada, Mayıs'ın ilk haftasında Borsa İstanbul'un gündeminde birden fazla halka arzın olması nedeniyle, Şok'un halka arzında talep toplama işleminin önümüzdeki hafta

yapılacağı belirtilmişti.

Bugün KAP'a yapılan açıklamada, halka arzda 1 TL nominal değerli pay başına talep toplama fiyat aralığının daha önce açıklandığı gibi 12.00 TL - 14.40 TL olduğu hatırlatıldı.

Şok Marketler'in sermayesinin 578.5 milyon liraya artırılması işleminde ihraç edilecek toplam 218.5 milyon TL nominal payın halka arz edileceği duyurulmuştu. Buna göre, halka

arz büyüklüğü 2.6 milyar lira ile 3.1 milyar lira arasında değişecek.

Kaynak: Reuters