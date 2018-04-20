Şok'un halka arz fiyat aralığı belli oldu

20 Nisan 2018

Gözde Girişim, yüzde 39 hissesine sahip olduğu Şok Marketler halka arzı için talep toplama fiyat aralığının 12,00 TL- 14,40 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Gözde Girişim'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Yüzde 39 oranında pay sahibi olduğumuz Şok Marketler Ticaret A.Ş.'den edinilen bilgi çerçevesinde, 19.04.2018 tarihli Şok Marketler Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile Şirket sermayesinin 360.000.000 TL'den 578.500.000 TL'ye artırılarak, ihraç edilecek olan sermayeyi temsil eden toplam 218.500.000 TL nominal değerli payların halka arz edileceği bilgisi edinilmiştir. Halka arz fiyat aralığının 12.00 TL-14.40 TL olduğu tarafımıza bildirilmiştir.

Dolayısıyla halka arz büyüklüğü arttırılacak 218.500.000 adet hissenin, şirket değeri ise 578.500.000 adet hissenin, talep toplama sonunda oluşacak birim hisse fiyatı üzerinden belirlenecektir.

Şok Marketler Ticaret A.Ş. halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yürütülmekte olan izin süreci devam etmekte olup, yatırımcıların yatırım kararını, Kurul tarafından onaylanacak ve Şok tarafından kamuya açıklanacak olan izahnamenin tamamının incelenmesi sonucu vermesi gerektiğini kamuoyuna bildiririz."

Şok Marketler'in halka arzına aracılık eden kuruluşlardan birinin daha önce yaptığı açıklamada, halka arz büyüklüğünün en az 2.6 milyar lira olacağı belirtilmişti.

Halka arzda BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, J.P. Morgan ve Ünlü Menkul Değerler global koordinatör, Citigroup global talep toplayıcı olarak görev alıyor. Yurtiçi talep Garanti Yatırım tarafından toplanacak.

Halka arz gelirinin "ağırlıklı bölümünün" banka kredileri ve diğer borçların ödenmesi için, geri kalan tutar olursa şirketin genel ihtiyaçları için kullanılacağı duyurulmuştu.

Şok Marketler 5.100'den fazla mağaza ve 24.000'den fazla çalışan ile faaliyet gösteriyor.