Sporun keyfi TV+'ta çıkacak

29 Mayıs 2018

Turkcell’in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyonu TV+, bu yaz da sporun en iyilerini ekranlara getirmeye devam ediyor. Kendi alanlarının en iyi organizasyonlarının resmi yayıncısı olan TV+’ta, Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın da tenisin en iyilerinin sahne alacağı Roland Garros ve Wimbledon’ın da heyecanları canlı olarak yaşanacak.

Açılış NBA’den

Spor adına sıcak geçecek olan yazın perdesi NBA Finalleri ile açılacak. 31 Mayıs’ta başlayacak seri sonunda dünyanın en önemli basketbol liginde şampiyon, TV+’ta belli olacak. 3 Haziran’da ise motorseverlerin dikkatle takip ettiği Moto GP’de İtalya GP’sinin tüm heyecanı canlı yayınlarla ekrana gelecek.

Formula 1’de Mercedes, Ferrari ve Red Bull arasında Kanada’daki birincilik mücadelesinin galibi gibi, tenisin 4 büyük turnuvasından biri olan Roland Garros da buradan izlenebilecek.

Tüm futbolseverlerin gözlerini çevireceği 2018 Dünya Kupası heyecanı da TV+’ta olacak. İzleyiciler, Rusya’daki futbol şölenine dair tüm ayrıntıları canlı yayınlarla takip edebilecekler.

Spor dolu yazı ise motorsporları ve tenis noktalayacak. 16-17 Haziran 2018’de dünyanın en zorlu dayanıklılık yarışı olarak bilinen Le Masn 24 Saat Yarışı da tüm detaylarıyla buradan canlı yayınlanacak. 17 Haziran 2018’de motor tutkunları Moto GP’nin İspanya yarışını, 24 Haziran 2018’de de otomobilseverler Formula 1’deki Fransa yarışını naklen izleyebilecek. 2-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında ise Wimbledon Tenis Turnuvası’nın bütün heyecanına TV+’tan ortak olunabilecek.