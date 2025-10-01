Spotify'da CEO depremi! Hisselerde büyük düşüş

Popüler müzik uygulaması Spotify, CEO Daniel Ek'in açıklamasıyla sarsıldı. 2026 başında görevi bırakacağını duyuran Ek, şirketten tamamen ayrılmadığını, yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam edeceğini belirtti.

Ek ayrıca yerine geçecek isimleri de açıkladı. Spotify’ın gelecek yıl CEO’luk görevini üstlenecek isimlerin Gustav Söderström ve Alex Norström olduğunu duyuran Ek, Forbes’a yaptığı açıklamada iki yöneticinin çok daha yetenekli olduklarını ve görevi üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.

Ek'in açıklamaları Spotify hisselerinde de deprem etkkisi yaptı. Hisselerde yaklaşık yüzde 4 kayıp gerçekleşti.