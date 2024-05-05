Stellantis, Avrupa pazarının zirvesinde

Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, yaklaşan yeni ürün atağına hazırlanmak üzere üretim ve stok yönetimi stratejilerini yansıtan 2024 ilk çeyrek net gelirlerini ve sevkiyatlarını açıkladı.

Şirketin, 2024 yılının ilk çeyreğinde karma sevkiyatları 1 milyon 371 adet olarak gerçekleşti. Stellantis’in konsolide sevkiyatları ise yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 335 bin adetle kapandı. Stellantis’in yılın ilk çeyreğinde net gelirleri ise 41,7 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti.

Küresel BEV satışları yüzde 8 arttı

Müşterilere yapılan satışlar bir önceki yıla göre değişmezken, Orta Doğu ve Afrika (önceki yıla göre yüzde 23 artış) ve Genişletilmiş Avrupa'da (önceki yıla göre yüzde 6 artış) büyüme kaydedildi. Küresel BEV (Bataryalı elektrikli araç) satışları bir önceki yıla göre yüzde 8, Kuzey Amerika PHEV (Prizden şarj edilebilen hibrit) satışları ise yüzde 79 artış gösterdi. Jeep® Wrangler, Jeep® Grand Cherokee ve Dodge Hornet ABD'de en çok satılan ilk üç PHEV oldu. Stellantis Pro One ticari araçları, bu çeyrekte Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yüzde 26 pazar payı ile pazar payı lideri olurken, 2027 yılına kadar küresel pazar liderliğine ulaşma yolunda hem AB30 hem de Güney Amerika'da lider konumunu korudu. Pro One, EU30 BEV satışlarında da yüzde 33 pazar payıyla ilk sırada yer alıyor. Şirketin ilk çeyrek verilerini değerlendiren Stellantis CFO’su Natalie Knight, “Yeni platformlarla ürettiğimiz yeni nesil ürün portföyümüzdeki geçişler nedeniyle 2024 yılının ilk çeyreğinde yıldan yıla sevkiyatlar ve net gelirleri karşılaştırmak zor olsa da müşteri talebinin sevkiyatların ötesinde olmasıyla temel ticari dinamiklerde belirgin iyileşmeler sağlıyoruz. 2024 yılının ilk çeyreğinde, tüm yıl için planladığımız 18 adedi BEV olmak üzere 25 modelden dört adedini tanıttık ve bunun yılın ikinci yarısında önemli ölçüde daha iyi büyüme ve kârlılık sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Stellantis çalışanlarına 4 yılda 6 milyar Euro

Önemsemek (Care): Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu ile ABD'de 10-12 milyon metrik ton sera gazını önleyen, elektrikli araç bilincini teşvik ederek, şarj altyapısını genişleten ve bayi hazırlığını artırarak Stellantis'in elektrikliye geçiş hamlesini güçlendirmeye yönelik devam eden taahhüdünü destekleyen bir ortaklık duyurdu. Şirketin rekor seviyedeki 2023 yılı sonuçlarına dayanarak 2024 yılında çalışanlara 1,9 milyar Euro yeniden dağıtıldı. Böylece 2021’den bu yana toplam 6 milyar Euro dağıtılmış oldu. Şubat ayında çalışma deneyimini ve huzurunu iyileştirmeye yönelik üçüncü küresel çalışan anketi gerçekleşti. Yaklaşık 162 bin çalışan yanıt verdi. Yüzde 71'lik bir katılım oranı ile bir önceki yıla göre 8 puanlık bir artış sağlandı. Gençleri kariyer geliştirme faaliyetlerine dahil ederek:

· ABD Enerji Bakanlığı için Argonne Ulusal Laboratuvarı tarafından yönetilen Battery Workforce Challenge, ekipleri Ram ProMaster EV için gelişmiş bir batarya tasarlamaya, üretmeye, test etmeye ve entegre etmeye zorluyor.

· Stellantis Kuzey Amerika tasarım ekibinin ev sahipliği yaptığı Drive for Design yarışması, lise öğrencilerini 2040 yılı için hayallerindeki aracı yaratmaya davet etti.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, “Gezegenimiz 8 milyar insanın ulaşım ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak” konusunu tartışmak üzere ikinci yıllık Ulaşım Özgürlüğü Forumu'na uluslararası alanda tanınmış dört uzman ve Fransa, Fas ve ABD'deki üç üniversiteden öğrencilerle birlikte katıldı.

İlk çeyrekte 3 yeni BEV tanıtıldı

Teknoloji (Tech): Yılın ilk çeyreğinde Fiat Topolino, Maserati Grecale Folgore ve Ram ProMaster EV olmak üzere 3 adet BEV model tanıtıldı, araçların lansman planı devam ediyor. Indiana Transmission (ABD), şirket içinde tasarlanan ve üretilen elektrikli güç-aktarma modüllerinin üretimine başladı. Sınıfının en iyi güç yoğunluğu ile 250 kw üniteler, yakında piyasaya sürülecek STLA Large platformunda üretilen modellerde (Dodge, Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, vb.) kullanılacak. Avrupa'daki batarya ortağı ACC ile hücre ve modül üretimine başladı. Bunu LG Energy Solution ve Samsung SDI takip edecek. Batarya bileşenleri, 80 ile 120 kWsa arasında yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve Stellantis tarafından tasarlanan ve üretilen batarya paketlerine monte edilecek. Hidrojen yakıt hücreli orta boy ve büyük ticari araçların şirket içi üretimi Hordain (Fransa) ve Gliwice (Polonya) ile genişledi. Yakıt hücreli ticari araç yelpazesinin genişlemesi ve şirket içi, endüstriyel ölçekli üretimin artırılması, Pro One'ın Avrupa'daki ticari araç liderliğini pekiştiriyor. Geleneksel güç-aktarma sistemleri daha da iyileştirildi:

· Pratola Serra (İtalya) fabrikasında tamamen yeni 2.2L MultiJet 4.0 temiz dizel motorun (Euro 6e ve 7 uyumlu) üretimi başladı.

· eTransmissions Assembly ortak girişimi, yeni nesil Stellantis markalı hibrit araçlarda kullanmak üzere Torino'da (İtalya) elektrikli çift kavramalı şanzıman üretimine başladı.

Ar-Ge ve müşteri katma değerli hizmetlerde üretken yapay zekâ alanındaki gelişmeler hızla benimsendi. Ar-Ge’de, simülasyon ve test aşamalarında doğruluğu ve hızı önemli ölçüde artıran simülasyon için yapay zekâ kullanıldı. Stellantis yeni yöntemle aerodinamik değerlendirmeyi 300 kattan fazla iyileştirebilir ve maliyeti >yüzde 85 oranında azaltabilir. 2024'te düzinelerce ek yapay zekâ sistemi gelecek. ChatGPT işlevselliğini standart olarak entegre eden ilk OEM, yeni seyahat asistanını DS ürün gamının tamamında kullanılmaya başladı ve bunun Stellantis portföyünün tamamına yayılması planlanıyor. Peugeot‘nun ikonik i-Cockpit® sistemiyle süreç devam ediyor. Stellantis Virtual Engineering Workbench kapsamında dünyanın ilk sanal kokpit platformu oluşturuldu. Mühendislik ekiplerinin geliştirme döngüleri ve geri bildirim döngüleri sayesinde müşteriye daha hızlı bir bilgi-eğlence teknolojisi sunuluyor. Aracın bilgi-eğlence sistemi üzerinden sahadaki sürücülerle gerçek zamanlı iletişim, görev atama ve durum güncellemeleri sağlayan, filo yöneticilerine yönelik, sektörde bir ilk olan MyTasks aracını pazara sundu. STLA SmartCockpit'in orta vadeli gelişimini desteklemek üzere akıllı, yenilikçi, büyük veri odaklı otomotiv çözümleri geliştiricisi CloudMade'in yapay zekâ çerçevesi, makine öğrenimi modelleri, fikri mülkiyet hakları ve patentleri satın alındı. Stellantis Ventures stratejik yatırımları:

· SteerLight: Gelişmiş sürücü destek sistemlerini geliştirme potansiyeline sahip yüksek performanslı, düşük maliyetli LiDAR teknolojisinin geliştiricisi.

· Tiamat: kilovat-saat başına daha düşük maliyetli, lityum ve kobalt içermeyen sodyum-iyon batarya teknolojisi geliştiricisi.

İki yeni filo anlaşması imzalandı

Değer (Value): 40'ın üzerinde yeni ürünü pazara sunmak, yeni Bio-Hybrid teknolojileri, otomotiv tedarik zinciri genelinde yenilikçi dekarbonizasyon teknolojilerini ve stratejik yeni iş fırsatlarının geliştirilmesini desteklemek üzere Güney Amerika’da 2025-2030 yılları arasında toplam 5,6 milyar Euro tutarında rekor yatırım planı açıkladı. İki filo anlaşması imzaladı:

· SIXT, önümüzdeki üç yıl içinde Avrupa ve Kuzey Amerika'daki kiralama filosu için 250 bin adede kadar araç satın alabilir.

· Ayvens, önümüzdeki üç yıl içinde Avrupa genelinde uzun vadeli kiralama filosu için iştiraklerini 500 bin adede kadar araç satın almaya çağıracak.

16 Nisan 2024 tarihli Hissedarlar Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda, 3 Mayıs 2024 tarihinde ödenmek üzere yıllık 4,7 milyar Euro temettü (hisse başına 1,55 Euro) onaylandı. 3,0 milyar Euro değerinde hisse geri alım programı ise devam ediyor. Stellantis, 2024'te 7,7 milyar Euro’nun üzerinde toplam sermaye getirisi sağlama yolunda ilerliyor. Bu, 1 Ocak 2024‘teki piyasa değerinin yüzdesi olarak yüzde 11‘lik bir getiriyi temsil ediyor.