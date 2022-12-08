Sun Tekstil'den MYTH Al’a 350 bin TL'lik yatırım

Sun Tekstil, yapay zeka odaklı desen tasarım teknolojisi olan kuluçka girişim MYTH Yapay Zeka ve Tekstil AŞ’ye 350 bin TL yatırım yapıyor. MYTH Al, tasarımcıları ve işletmeleri bir araya getiren, yapay zeka odaklı desen tasarım teknoloji girişimi. MYTH Al teknolojisi; tasarım adımı içeren tüm sektörlerde yeşil ve dijital dönüşüm sağlamaya ve endüstri 4.0 gereksinimlerini karşılamaya odaklanırken, tasarımcıların ilham amaçlı hazırladıkları moodboardların anlık işlenmesiyle benzersiz desenler oluşturmaya yönelik bir araç sunuyor. 2020 yılında kadın girişimci Özgecan Üstgül tarafından kurulan girişim İTÜ Teknopark’ta yer alıyor.

Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, yaptıkları yatırımla ilgili bilgi vererek, “MYTH Al girişiminin kullandığı desen tasarım teknolojisiyle ürün geliştirme süreçlerimizi kısaltıp, operasyon verimliliğimizi artırmayı planlıyoruz. Ön protokolü imzaladık. Tekstilde ezber bozan, yenilikçi dijital dönüşüm projeleri geliştirmeye devam ediyoruz. Bilginin gücüne inanıyor, dijitalleşmenin yalnızca bir adım değil uzun yol olduğu bilinciyle hareket ederek koleksiyonlarımızı ve projelerimizi değişimin dinamizmine uyumluyoruz” dedi.