SunExpress, South African Airways ile iş birliğini büyütüyor

SunExpress ve SAA arasında hali hazırda Ekim ayında başlayan ve iki Boeing 737-800 uçağıyla birlikte bakım ve kokpit ekiplerini kapsayan altı aylık bir damp-lease anlaşması bulunuyor. Yeni iş birliğine ilişkin iyi niyet anlaşması, SunExpress CEO'su Max Kownatzki ve SAA CEO'su Prof. John Lamola tarafından Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde imzalandı.

Bununla birlikte SunExpress ve SAA, iş birliğini farklı alanlarda genişletmeyi planlıyor. Planlar arasında uzun dönemli karşılıklı kapasite desteği ile birlikte teknik bakım ve eğitim konularında yeni iş birliği olanaklarına odaklanıyorlar.

"2033 yılına kadar 150 uçaklık bir filoya ulaşacağız"

SunExpress CEO’su Max Kownatzki konu ile ilgili olarak, "Bu iyi niyet anlaşması, South African Airways ile devam eden iş birliğimizi daha da güçlendirmeye yönelik kararlılığımızın göstergesidir. İş birliğimizi her iki şirket için verimli bir şekilde büyütmeyi hedefliyoruz. Yeni anlaşmamız ve SAA ile kurduğumuz güçlü güven ilişkisi bizim için gurur verici. Güçlü ve uzun vadeli bir ortaklık geliştirerek gelecekte karşımıza çıkacak fırsatları birlikte değerlendireceğiz. SunExpress olarak önümüzdeki on yıl içinde filomuzu iki katından fazla büyüterek 2033 yılına kadar 150 uçaklık bir filoya ulaşacağız. Bu tür iş birlikleri filomuzu verimli bir şekilde kullanmamızı sağlayarak sezonsallığın etkisini de hafifletmiş oluyor" değerlendirmesini yaptı.

SAA CEO'su Prof. John Lamola devam eden iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "SunExpress, birkaç ay önce başlayan iş birliğimiz ile bizim için son derece güvenilir bir ortak olduğunu gösterdi. Bu çok değerli iş birliğinin devam etmesinin yanı sıra, yoğun tatil sezonumuz için ilave uçakları da içerecek şekilde genişlemesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. İlave uçaklar, yüksek sezonda artan müşteri talebini karşılayarak hem operasyonlarımızı destekleyecek hem de küresel çapta yaşanan uçak bulma zorluğunu daha iyi yönetmemizi sağlayacak” dedi.

Yeni Rota: Port Elizabeth

Mevcut damp-lease anlaşması kapsamında SunExpress uçakları ve ekipleri, South African Airways adına Johannesburg'dan Cape Town ve Durban'a günde 12 iç hat uçuşu gerçekleştiriyor. Bununla birlikte, 13 Aralık itibarıyla Johannesburg'daki OR Tambo Uluslararası Havalimanı'ndan Gqeberha'daki (Port Elizabeth) Chief Dawid Stuurman Uluslararası Havalimanı'na günde iki uçuş eklendi.