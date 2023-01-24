Sürdürülebilirlik ve Denim bu yarışmada buluşuyor

Moda ve Tekstil Tasarımı öğrenimi gören üniversite öğrencilerinde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak, dünyaca ünlü modacılardan eğitim alarak vizyonlarının gelişmesine katkı sunmak ve yaratıcılıklarını keşfetmelerini sağlamak amacıyla Türkiye çapında düzenlenen yarışmaya başvurular 1 Şubat 2023 tarihinde başlayacak ve 1 Mart 2023 tarihine dek devam edecek.

Yarışmanın Seçici Kurulu'nda, modacı Hatice Gökçe ve Zeynep Tosun, mimar ve tasarımcı Niyazi Erdoğan, görsel sanatçı Deniz Sağdıç, sürdürülebilir moda ve tekstil konularında dünyadaki sayılı uzmanlar arasında yer alan, tekstil kurumlarının çevre, sağlık ve üretim güvenliği konusunda İsveç merkezli denetim kuruluşu Bluesign’da yöneticilik yapan Moda Direktörü Kutay Sarıtosun’un yanı sıra, COLIN’S İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Global Markalar Genel Müdür Yardımcısı Hülya Eroğlu, Global Denim Kategori Grup Müdürü Gülendam Bal, Hich Solutions Kurucu Ortağı Hamit Yenici, DNM Denim Global Direktörü Sedat Sualp yer alıyor. Seçici Kurul, yarışmaya katılan devlet ve vakıf üniversitelerinin 2 ya da 4 yıllık bölümlerinde okuyan Moda ve Tekstil Tasarımı bölümü öğrencilerinin tasarımlarını değerlendirecek.

Ticari ve sanatsal olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen Denim Fikrim Tasarım Yarışması’na katılmak isteyen öğrenciler, üç ticari ve bir sanatsal olmak üzere toplam dört look, moodboard ve temaya uygun hikâye ile 1 Mart tarihine kadar www.denimfikrim.com üzerinden başvuru yapabilecekler. Seçici Kurul’un değerlendirmesinin ardından, yarışmaya katılmaya hak kazanan 20 öğrenci belirlenecek. Ön elemeden geçen bu öğrenciler, 27-30 Mart tarihleri arasında, “Sürdürülebilir Moda” ve “Günümüzde Tasarım Trendleri” atölyelerinde ünlü tasarımcı ve modacılarla birlikte çalışma imkanı bulacak.

Seçici Kurul’un değerlendirmesine sunacak

Bu aşamada finalistlere COLIN’S ve yarışmanın eğitmenleri tarafından mentorluk desteği ve DNM iş birliğiyle malzeme desteği sağlanacak. Kumaş seçimlerini COLIN’S ve DNM desteğiyle gerçekleştirecek olan finalistler 24 Nisan – 26 Mayıs tarihleri arasında COLIN’S atölyelerinde tasarımlarını hayata geçirerek Seçici Kurul’un değerlendirmesine sunacaklar.

Yarışmada ilk üç dereceyi alan isimler, 16 Haziran 2023 tarihinde düzenlenecek gala gecesinde açıklanacak. Finalist öğrencilerin çalışmalarının sunulacağı bir defilenin de sergileneceği organizasyonda birinciye 100 bin TL para ödülü verilecek ve kazanan tasarım üretilerek COLIN’S raflarında yer alacak. Bu tasarımın satışından elde edilen gelirin tamamı Sürdürülebilir Yaşam ile ilgili projede işbirliği yapılacak vakfa bağışlanacak. Ürünün sallantı kartında ise öğrencinin ismi yer alacak. Yarışmanın ikincisi 70 bin TL, üçüncüsü ise 50 bin TL para ödülü alacak.

Finale kalan ilk 20’ye ise COLIN’S hediye çeki verilecek.

Sürdürülebilir bir dünya için

COLIN’S’in jean alanındaki uzmanlığını dünyaya sorumlu bir yaklaşımla sürdürdüğünü belirten COLIN’S İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Dünya COLIN’S’i tanıyor. Peki biz dünyayı tanıyor muyuz? Dünya konuşabilseydi bizden ne isterdi? İşte Denim Fikrim Tasarım Yarışması’nı geçtiğimiz sene bu düşüncelerle başlattık. Tasarım ve moda alanında yetişen gençlerin yoğun ilgisinden mutluluk duyduk ve bu sene yarışmamızı daha da ileriye taşıdık. Dünyaca ünlü sürdürülebilirlik ve tasarım eğitmenlerimiz, jüri üyelerimiz ve büyük ödüllerimiz ile gençlerimize yol açmayı hedeflediğimiz bir misyon üstleniyoruz. Ekibimiz büyük Final Galası’nı heyecanla planlamaya başladı bile. COLIN’S olarak, sürdürülebilir bir dünya için modada sorumluluğun tasarımdan başladığına inanıyor; moda ve tekstil tasarımı öğrencilerini yaratıcılıklarını sürdürülebilirlikle buluşturmaya davet ediyoruz” dedi.