Suzuki denizde yüzde 30 büyüyecek

09 Şubat 2018

Doğan Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Suzuki Marin, dünyanın en büyük Boat Show fuarlarından biri olan CNR Avrasya Boat Show’da yüzde 30 büyüme beklediğini açıklayarak yeni amiral gemisi Suzuki DF 350A ve kendi sınıfının en hafifi olan DF 100B modellerini ilk kez deniz tutkunlarının beğenisine sundu.

Ters dönüşlü çift pervane sistemine sahip Suzuki DF 350A, yüksek performansına rağmen sunduğu düşük yakıt tüketimiyle fuarın en dikkat çeken modelleri arasında yer alırken, Suzuki DF 100B hafifliği ve sınıfının en büyük redüksiyon oranıyla ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Denizcilik alanında dünyanın en büyük ikinci tekne ve yat fuarı olan CNR Avrasya Boat Show, bu yıl 13’üncü kez kapılarını deniz severlere açtı. Ülkemizde Doğan Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Suzuki Marin, 10-18 Şubat tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy’de düzenlenen fuarda, DF 350A ve DF 100B modellerini Türkiye’de ilk kez deniz tutkunlarının beğenisine sundu. Suzuki’nin yeni amiral gemisi DF 350A, 4 zamanlı dıştan takma deniz motorlarında ilk defa geliştirilen ters dönüşlü çift pervane sistemine sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu yıl ilk kez görücüye çıkan bir başka model DF 100B ise, kendi sınıfında standartların ötesine geçen hafifliği ve büyük redüksiyon oranlarıyla ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

“Hedefimiz yüzde 30 büyümek”

2017 yılında deniz motorları pazarındaki daralmaya rağmen pazar paylarını koruduklarını belirten Suzuki Genel Müdürü Ümit Karaarslan, “Yeni modellerimiz Suzuki DF 350 ve Suzuki DF 100B ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Denizcilik sektöründe yıl boyunca yapılan satışların büyük bir bölümünün gerçekleştirdiği Boat Show ise, ilk gününde oldukça iyi bir katılıma sahne oldu. 2018 yılında, güçlü ve fark yaratan modellerimiz ile pazar payımızı artırmayı ve yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Devrim Niteliğinde Model DF 350A

Suzuki DF 350A’da bulunan ters dönüşlü çift pervane teknolojisi, her iki pervanenin farklı yönlerde dönmesini sağlayarak su üzerinde olağanüstü dengeli ve güvenli bir seyir sağlıyor. 350 HP’lik güce sahip olan model, dişli kutusunun gelişmiş tasarımı sayesinde suyun sürtünme direncini en aza indirerek yakıt tüketiminin minimumda kalmasıyla rakiplerinden ayrışıyor. Dört zamanlı dıştan takma deniz motorlarında ilk defa Suzuki tarafından geliştirilen ters dönüşlü çift pervane sistemi ayrıca, yüksek itiş gücü sayesinde hızlı ivmelenmenin yanı sıra teknenin daha kısa mesafede durmasını sağlıyor.

Sınıfının en hafifi DF 100B

Daha büyük redüksiyon dişli oranı elde edilmesi amacıyla İki Kademeli Dişli Redüksiyon teknolojisine sahip olan Suzuki DF 100B, bu sayede hızlı ivmelenme ve maksimum tork sunarak fark yaratıyor. 157 kilogram ağırlığa sahip sınıfının en hafif motoru olan DF 100B, Suzuki tarafından geliştirilen Learn Burn (Yakıt Tasarruf Teknolojisi) sayesinde önemli oranda yakıt tüketimi ve düşük emisyon değeri de sağlıyor. 100 HP’lik güce sahip olan DF 100B’de ayrıca Suzuki’nin dıştan takmalı motorlarda fark yaratan teknolojileri, sapmalı tahrik şaftı, yenilikçi yatırma (park konumu) sınırlama sistemi, rakiplerindeki kayışlı tiplere göre daha dayanıklı ve bakım gerektirmeyen otomatik ayarlı triger zinciri ve motoru sulu yakıttan koruyarak arıza yapmasını önleyen su algılama sistemi standart olarak sunuluyor.

Kaynak: DHA