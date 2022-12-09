Systemair sektörünün ihracat liderleri arasına girdi

Dilovası’ndaki yeni nesil fabrikasında ürettiği iklimlendirme ürünlerini iç pazarın yanı sıra yurtdışına da odaklanarak 25’ten fazla ülkeye ulaştıran Systemair, ihracattaki başarısını bir kez daha ödülle taçlandırmış oldu. Türk iklimlendirme sektörünün birleştirici gücü olan İSİB tarafından aldığı ödül kapsamında Türkiye’nin iklimlendirme sektöründeki gücünü değerlendiren Systemair Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu, Systemair olarak bu gücü 2023 yılında yaratacakları büyük ihracat ağı ile de pekiştireceklerini vurguladı. 2021 yılının ‘En Çok Klima Santrali, Rooftop ve Paket Tipi Klima İhracatı Yapan’ ilk üç firma arasına girmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Eroğlu, “Bizim için ihracatta başarının anahtarı inovatif değer yaratmaktan geçiyor. Bu sebeple Dilovası’ndaki fabrikamızda konumlanan Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz teknolojilerle ihracata odaklanıyor, küreselleşmenin etkilerinin ve rekabetin yoğun olarak yaşandığı sektörümüzde ihracatta katma değeri artıracak stratejik hamleler gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Hedef, ihracatın ciro içindeki payını 3 yıl içinde yüzde 50’ye çıkarmak

Systemair Türkiye olarak nihai hedeflerinin Türkiye’de ürettikleri katma değerli ürünleri dünyanın her coğrafyasına ihraç edebilmek olduğunu vurgulayan Ayça Eroğlu, bunun için Dilovası’nda ürettikleri iklimlendirme ürünlerini 25’ten fazla ülkeye ihraç ettiklerini dile getirdi. İhracatın toplam ciro içindeki oranını yüzde 40’a çıkardıklarının altını çizen Eroğlu, önümüzdeki üç yıl içinde bu oranı yüzde 50’ye taşımak istediklerini belirtti. Geçen sene ihracatlarını Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler’de yoğunlaştırdıklarını aktaran Eroğlu, bu sene odaklarına Avrupa’yı da koyduklarını ekledi. Yakın zamanda 20 milyon TL yatırım ile Avrupa’daki en modern ve yüksek kapasiteli test laboratuvarı olan 365 Performance Center’ı hayata geçirdiklerini duyuran Eroğlu, “Laboratuvarımızla, veri merkezi soğutma sistemleri alanında hem Türkiye’de hem de dünyada çok önemli bir konuma ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

Ar-Ge destekli ihracat stratejisiyle büyümeye devam edecek

Türkiye’nin HVAC sektöründeki rolünü, potansiyelini ve ihracat kapasitesini çok önemsediklerini ifade eden Ayça Eroğlu, stratejik ürün planlama çalışmaları ile yeni ürünler geliştirip, ihracatını gerçekleştirmek için çalıştıklarını kaydetti. İklimlendirme ürünlerinin fizibilitesinden tasarımına kadar her aşamasını Türkiye’nin başarılı ve uzman mühendisleriyle yaptıklarını söyleyen Eroğlu, termal testler, akustik testler ve hava akış testleri için yurt dışındaki test ekipleriyle ortak çalıştıklarından söz etti. Grup içinde öncülük ettikleri birçok çalışma olduğunu dile getiren Eroğlu, “Örneğin, veri merkezi soğutma cihazlarımızın başta Ar-Ge çalışmaları olmak üzere üretim, satış ve pazarlaması da Türkiye’de yapılarak dünyanın farklı noktalarına ihraç ediliyor” şeklinde konuştu.