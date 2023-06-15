TAİK’ten Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni yol haritası önerisi
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, TAİK olarak, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ve 100 milyar dolar ticaret hedefi çerçevesinde yeni bir yol haritası belirleyip yeni rotanın ikili ticarete “kutup yıldızı” olmasını dilediklerini söyledi.
Türkiye’nin Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’ya yakınlığının ABD’li firmaların Türkiye’ye ilgisini arttıran önemli bir etken olduğunu vurgulayan Yalçındağ, ABD’li firmaların Türkiye yatırımlarına bakıldığında, doğrudan yabancı yatırımlarda ABD’nin sürekli ilk 5’te yer aldığını kaydetti.
Yalçındağ, “Örneğin, 2020 yılında ABD, en çok yatırım yapan ikinci ülke konumundaydı. 110’dan fazla Amerikan firmasının Türkiye’de yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımla 100 binden fazla kişiye istihdam sağladığını biliyoruz.
Bu rakamlar ve Amerikan firmalarıyla sürdürdüğümüz yakın ilişki bizler için çok kıymetli” dedi. Yalçındağ, ABD’de eyalet bazlı etkinlikler düzenlemeyi ve Türk-ABD iş dünyalarını birbirine daha sıkı bağlarla bağlamayı hedeflediklerini aktardı.