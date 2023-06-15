TAİK’ten Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni yol haritası önerisi

Türkiye’nin Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’ya yakınlığının ABD’li firmaların Türkiye’ye ilgisini arttıran önemli bir etken olduğunu vurgulayan Yalçındağ, ABD’li firmaların Türkiye yatırımlarına bakıldığında, doğrudan yabancı yatırımlarda ABD’nin sürekli ilk 5’te yer aldığını kaydetti.

Yalçındağ, “Örneğin, 2020 yılında ABD, en çok yatırım yapan ikinci ülke konumundaydı. 110’dan fazla Amerikan firmasının Türkiye’de yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımla 100 binden fazla kişiye istihdam sağladığını biliyoruz.

Bu rakamlar ve Amerikan firmalarıyla sürdürdüğümüz yakın ilişki bizler için çok kıymetli” dedi. Yalçındağ, ABD’de eyalet bazlı etkinlikler düzenlemeyi ve Türk-ABD iş dünyalarını birbirine daha sıkı bağlarla bağlamayı hedeflediklerini aktardı.