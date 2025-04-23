“Tam yol ileri” diyen İDO'da filo büyüyor

Hayati ARIGAN

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) 37 yıldır kesintisiz sürdürdüğü deniz taşıma­cılığı hizmetlerini daha ileri gö­türmek için her geçen gün ye­ni yatırım yapıyor. İDO 15 mil­yon dolarlık yatırımla filosuna 4 yeni arabalı vapur ekleyerek hizmet ağını daha da genişlet­ti. Alınan arabalı vapurlardan ikisi, Kocaeli Yeniköy’den Ya­rımca Limanı’na 0 km araç ta­şımacılığı yapacak, diğer ikisi ise İzmir Üçkuyular-Bostanlı arasında faaliyet gösterecek.

Ayda 10 bin araç taşıyacaklar

Satın alınan gemilerden Dalga1 ve Kaşif isimli gemiler küresel otomotiv lojistiğin­de kritik bir rol oynayan Yeni­köy’den Yarımca Limanı'na 0 km araç taşımacılığı yapmaya devam edecek. 2018 model ve 110 araç kapasiteli Dalga1 ve 2012 model ve 95 araç kapasi­teli Kaşif isimli gemiler bir ay­da ortalama 70 sefer yaparak 10 bin araç taşıyacak.

İzmir Üçkuyular-Bostanlı arasında 2015 model, 55 araç ka­pasiteli Denizhan ve 2014 mo­del, yine 55 araç kapasiteli Çelik­kanat isimli gemiler deniz taşı­macılığı faaliyetlerini İDO’nun çatısı altında sürdürecek.

Büyük ölçekli ilk yatırım

İDO Genel Müdürü Dr. Mu­rat Orhan, yaptığı açıklamada, özelleştirme sonrası filoların­da ilk kez bu ölçekte büyük bir yatırımla dört gemi alarak hiz­met çeşitliliklerini artırdıkla­rını ifade etti.

Orhan, bu gemilerin İDO fi­losunu güçlendirdiğini, ürün çeşitliliğini artırdıklarını, ülke ekonomisine önemli katma de­ğer sağladıklarını ve yenilikçi politikalarla daha sürdürülebi­lir bir yaklaşım izleyerek global bir marka olma yolunda ilerle­diklerini ifade etti.

Hedef daha düşük emisyon salınımı

İDO ailesi olarak, atık yöne­timi, yakıt tasarrufu, temiz de­niz ve temiz çevre ilkelerine bağlı kalarak sürdürülebilir de­niz taşımacılığı adına önem­li adımlar attıklarını vurgula­yan Orhan, bu kapsamda yeni iş birlikleri geliştirmek için çaba gösterdiklerini belirtti. Teknik donanımlı gemileri ve alanın­ alanın­da uzman ekiplerin desteğiyle daha düşük emisyon salınımı­nı hedeflediklerini ifade eden Orhan, çevresel etkileri en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Yeşil iskele için ilk adımlar atıldı

Marmara hattında 35 iskele­nin bulunduğunu belirten Dr. Murat Orhan, bu iskeleler için Yeşil İskele sertifikası hedef­lediklerinden söz etti. Orhan, sürdürülebilir ve çevreci uygu­lamaları hayata geçirecekleri­ni söyledi.

Körfezi geçmenin denizden alternatifi

Bu yıl köprüler ve otobanlara yapılan yüzde 40'lık zam, ulaşımda alternatif çözümler arayanları İDO’nun yolculara sağladığı fiyat avantajı ve yakıt tasarrufu nedeniyle özellikle Eskihisar- Topçular hattını tercih etmesine neden oldu.

Nakit ve zamandan tasarruf

İDO’nun, 7/24 kesintisiz sefer düzenlediği Eskihi-sar-Topçular hattında 14 gemi aktif olarak hizmet verirken, araçlar herhangi bir bekleme süresi olmadan ve konforlu bir şekilde hızlıca ulaşım imkânı buluyor. Geçen yıl bbu hatta 17 milyon yolcu ve 6 milyonu aşkın aracı taşıyan İDO, 2025’e de bu hat ile hızlı giriş yaptı. Yolculuk süresini yarıya indiren İDO hem zaman hem de maliyet açısından tercih edilebilir bir seçenek sunduğunu belirten İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, “Yakıt tüketimi ve diğer ulaşım yöntemlerinin ücretleri dikkate alındı-ğında, neredeyse yarı fiyatına, denizde, dinlenerek keyifle vakit geçirebileceğiniz bir seçenek olarak öne çıkıyor” dedi.

İDO Arabalı mobil uygulaması üzerinden alınan biletlerde 1. sınıf otomobiller için İDO Arabalı uygulamasından gidiş-dönüş 1040 TL’ye alınabiliyor.

İndirimli gece tarifesi

İDO, gece 22.00 ile sabah saat 10.00 arasında İDO Arabalı mobil uygulaması üzerinden alınan bileterde gidiş-dönüş 470 TL’ye sunduğu indirimler Eskihisar- Topçular hattını daha cazip hale getirdi. Orhan, bu kampanyaların ülkemizdeki her kesimden vatandaşımızın daha rahat yolculuk yapmasını sağlamak için uygulamaya aldıklarını vurgulayarak şunları dedi;

"Bazı saatlerde geçerli olan kampanyalı fiyat uygulamaları, büyük ölçekli kurumsal firmalara sunduğumuz bağlılık programları daha geniş kitlelere hizmet vermenin mutluluğunu yaşatıyor. Bu stratejilerle birlikte, İDO yalnızca ula-şım kolaylığı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda müşteri memnuniyetini de ön planda tutarak rekabet gücünü artırma yolunda önemli adımlar atıyor.”

Ege adalarına seferler başladı

Ege Adaları sezonunu 29 Mart’ta açan İDO, Ramazan bay­ramında özel olarak Seferihi­sar-Samos ve Kuşadası-Samos seferleri düzenlemişti. Geçen yıl Nisan ayında Ege Adaları se­ferlerine başlayan İDO, Samos, Patmos, Leros ve Kalimnos Adaları’na düzenlediği turistik seferlerle uluslararası pazara ilk adımını atmıştı. Bu süreçte 3 gemi ile 4 adaya, toplamda 6 farklı hat üzerinden Nisan-Ekim 2024 döneminde 155 bin yolcu taşımıştı.

Hedef adalara 300 bin yolcu taşımak

Bu yıl 8 gemiyle Ege Adaları’n­da daha kapsamlı bir hizmet sun­mayı planladıklarını da vurgula­yan İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, diğer hatların ise mayıs ayı başında faaliyete geçeceğini ekledi. Adalardan gelen yoğun talepler üzerine yeni hatlar için saha çalışmaları ve izin süreçle­rinin de devam ettiğini aktaran Orhan, 2025 yılı kapsamında Ege Adaları’nda 300 binin üzerinde yolcu taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Ege adaları 2025 yılı seferleri

* Bu yıl hizmete girecek Di­kili-Midilli seferleri 16 Mayıs’ta start alacak. Mayıs ayı boyunca haftada bir gün olarak planlanan seferler, haziranda haftada üç gün, temmuz ve ağustosta her gün düzenlenecek. Seferler, 28 Eylül'de sezonu kapatacak.

* Turgutreis-Leros seferleri bu yıl 5 Haziran’da başlayacak ve 30 Eylül’e kadar devam edecek.

* Kuşadası-Samos hattı, nisan ayında haftanın üç günü, mayıs ayında haftanın dört günü, ha­ziran başından 14 Eylül’e kadar ise her gün düzenlenecek. Son 15 gün ise haftanın 5 günü olarak devam edecek seferlerin sonun­cusu 28 Eylül’de olacak.

* Seferihisar-Samos hattı da nisan ayında haftanın üç günü hizmet sunmaya devam edecek. Mayıs ayında belirli günlerde gerçekleştirilecek seferler, tem­muz ve ağustos aylarında her gün yapılacak. Eylül ayında haf­tada dört güne düşecek olan hat, 28 Eylül itibarıyla sezonu kapata­rak son seferini gerçekleştirecek.

Marmara'dan sonra Ege'de

Marmara Bölgesi’ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kurulan İDO, deniz taşımacılığı konusunda 37 yıldır hizmet veriyor. Dünyanın önde gelen deniz ulaştırma işletmelerinden biri olan İDO, Marmara Bölgesi’nin yanı sıra, geçen yıl Ege Denizi’nde tatil turizmine yönelik seferler yapmaya başladı. Marmara Bölgesi’nde İstanbul’un Yenikapı başta olmak üzere, Pendik, Bostancı, Kadıköy, Kabataş gibi merkezi lokasyonlardan Yalova, Bursa, Çınarcık, Esenköy, Kumla, Avşa ve Marmara Adası seferleri ile Sirkeci-Harem ve Eskihisar-Topçular arasında kesintisiz seferler yapan İDO, bugün Marmara Denizi ve Ege Denizi’nde filosunda bulunan yaklaşık 50 gemi ile ulaştırma faaliyetlerini sürdürmekte.