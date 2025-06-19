Tarihinde bir ilk! ABD’li devden Türk şirketiyle kritik anlaşma

Merkezi ABD’nin Oklahoma eyaletinde bulunan metal işleme şirketi Westwin Elemenets, tarihinde ilk kez bağlayıcı ticari bir anlaşmaya imza attı.

350 milyon dolarlık ‘satış ve satın alma sözleşmesi’nin yapıldığı şirket ise Apex Group Türkiye’nin bağlı ortaklığı Golden Age Free Zone Establisment.

Westwin Elements’ten yapılan açıklamaya göre; Türk şirketi Apex Group ile varılan anlaşma yedi yıllık bir süreci kapsıyor.

Anlaşma, Golden AGE FZE’ye 2 bin 500 ton karbonil-nikel tozu ve 1. sınıf nikel briket tedarikini içeriyor.

Sözleşmeye göre; bağlı şirket, Türkiye’deki şirketin bu ürünlerinin tek distribütörü ve pazarlama ortağı olarak hizmet verecek.

Şirket açıklamasında, “Bu anlaşmayı mümkün kılan ekibimize ve ABD üretimi nikeli uluslararası piyasalara taşıma konusunda bize duydukları güven için Golden AGE FZE ile Apex Group’a minnettarız. Bu, Westwin’in uluslararası büyümesinin sadece bir başlangıcı” ifadesi yer aldı.

Westwin Elements madencilik ve rafineri faaliyetinin ardından ilk ürünü üretiyor.

Ardından havacılık ve savunma teknolojileri, paslanmaz çelik, alaşım ve süper alaşım, elektrikli otomobil bataryaları, enerji depolama sistemleri ve tüketici elektroniği gibi alanlarda son kullanıcıya hizmet veriyor.