Tarımda 50 milyon liralık satın alma

05 Ocak 2018

Tekfen Holding'in bağlı ortaklığı Tekfen Tarımsal Araştırma, Alanar Meyve ve Gıda'nın yüzde 90'ını 48.9 milyon liraya, Alara Fidan Üretim'in yüzde 90'ını da 735 bin liraya satın aldı.

Tekfen Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre, meyve üretimi ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren Alanar, üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını ihraç ediyor.

Açıklamada, 2018-2020 yılları arasında Alanar'a yaklaşık 160 milyon TL tutarında arazi, tesis, makine ve ekipman yatırımı planlandığını; 3 bin ton civarında olan mevcut üretim kapasitesinin 10 yıl içinde 15 bin tona çıkmasının hedeflendiğini kaydedildi.