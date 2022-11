Tarımsal dron pazarı 1 milyar dolar hacme ulaşacak

Takip Et

Günümüzde teknoloji, geldiği nokta ile her sektörde olduğu gibi tarımda da en önemli gündem maddelerinden biri. Çiftçiler artık teknolojinin sağladığı avantaj ve kolaylıklardan daha fazla faydalanıyor. Bunlardan biri de çiftçiler arasında kullanımı her geçen gün artan tarım dronları. Traktörün tarlaya giremediği dönemlerde ve ulaşamadığı arazilerde rahatlıkla uygulama yapabilmesi, günlük 1500 dekara kadar varan ilaçlama yeteneği ile yüzde 40’a varan ilaç tasarrufu sağlaması, tarlada lastik izinden kaynaklanan rekolte kaybını engellenmesinden dolayı dronlar tüm dünyada çiftçilerin en büyük yardımcısı oluyor. Her geçen gün büyüyen tarımsal dron pazarının 2024’te globalde 1 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

"Bir çiftçi 250 bin dekar arazi ilaçlamasında 10 milyon TL tasarruf sağladı"

Çiftçiler için ilaçlama sezonunda en önemli parametrenin zaman olduğunu belirten Türkiye’nin öncü dron teknolojileri platformu Dronmarket Genel Müdürü Serhan Yaldız; “Tarım sektörü, dronlar sayesinde 2022 yılı mahsullerinde gözle görülür bir artış yaşadı. Sezon boyunca dron ile ilaçlama yapan bir çiftçi 250 bin dekar arazi ilaçlamasında 10 milyon TL tasarruf sağladı. Aynı zamanda hızlı müdahale sayesinde mahsullerini büyük zarardan kurtaran çiftçiler, dron teknolojisinden oldukça memnun. Geleneksel ilaçlama yöntemleri arazide yüzde 5’ lere varan bir harabiyet yaratıyorken, dronlarla yapılan ilaçlamada bu oran yüzde 0’dır. Zamanında müdahale edilen bitki hastalıkları ve zararlılar mahsulü büyük ölçüde kurtarıyor. Benzin ve mazot maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda, dronlar yalnızca zaman anlamında değil, ekonomik anlamda da kullanıcısına avantaj sağlıyor. Modeline göre farklılık göstermekle birlikte tarım dronlarının ilaç depo kapasiteleri ve daha konsantre bir karışım kullanılması sebebiyle uzun vadede ilaçtan da tasarruf etmeyi sağlıyor. Aynı zamanda bilinçsiz su kullanımının da önüne geçilmiş oluyor. Bu da tarımın geleceği açısından umut vaat ediyor” dedi.

"Tarımda ilaçlamalar dron ile yapılacak"

2022 yılında tarım dronları ile Türkiye’de 100.000 hektardan fazla tarım arazisinin ilaçlandığının bilgisini veren Yaldız; “ Tarım sektörü dronların bu zamana kadarki en yüksek kullanım hacmine ulaştığı yıl oldu. Önümüzdeki sezonda bu sayının katlanmasını bekliyoruz. Çünkü çıkan yeni model ve markalarla birlikte yakın gelecekte tarımda ilaçlamalar yalnızca dronlar ile yapılır hale gelecek. Dron maliyetleri diğer tarım makineleri ile kıyaslandığında çok daha makul fiyatlarda seyrediyor. Bu da çiftçi için büyük bir avantaj. Batarya ile çalışan tarım dronları, arazide drona uygun bir jeneratör ile kullanımı durumunda kısa sürelerde şarj olarak kesintisiz ilaçlama sağlıyor” şeklinde konuştu.