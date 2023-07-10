TAV, Medine Havalimanı'ndaki hisselerini satıyor

İşlemin gerekli onayların ardından 2023 sonuna kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

TAV Havalimanları Holding tarafından Cuma akşamı KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket, yarı yarıya ortak olduğu TIBAH Airports Development Company'deki %24 payını 135 milyon dolar karşılığında diğer ortak Mada International Holding'e satacak.

Ayrıca Medine havalimanının bu yılki yolcu sayısı 8.14 milyonun altında kalır ve "mücbir sebep dönemi" bir yıl daha uzarsa TAV'a 30 milyon dolar ek ödeme yapılacak.

Buna ek olarak TAV'ın TIBAH'a verdiği 192 milyon dolar kredinin %48'i Mada'ya devredilecek. TAV'ın verdiği kredinin bakiyesi böylece 100 milyon dolara inecek.

TAV işlemin gerekli onayları almasının ardından en az 70 milyon euro tutarında bir defaya mahsus gelir yazacak.