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"TAV, Nijerya'daki 4 havaalanı için teklif vermeye hazırlanıyor"

Kaynaklar, TAV'ın Nijerya'daki dört havaalanı için teklif vermeye hazırlandığını duyurdu.

TAV, Nijerya'daki 4 havaalanı için teklif vermeye hazırlanıyor
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TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin, Nijerya'daki dört havaalanı için teklif vermeye hazırlandığı bildirildi. 

Bloomberg News'in ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, TAV havaalanları için bağlayıcılığı olmayan bir ön teklif verdi.

TAV'ın kontratın kazanılması halinde bazı havaalanlarına sermaye harcaması yapacağı da belirtildi.

Söz konusu havaalanları arasında, Lagos ve Abuja'daki havaalanları da bulunuyor.

Nijerya Havacılık Bakanlığı sözcüsü James Odaudu, "TAV bir teklifte bulundu ama resmi teklifte bulunduğunu şu anda doğrulayamam" dedi.

İngiltere, Almanya ve Nijerya'dan şirketlerin de dört havaalanı için teklif yapmak istediği belirtiliyor. 

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