Tavsiye ekonomisi hanelere 1 milyar TL kazandıracak

Halen 200 bin kullanıcının yer aldığı ve müşterilere kendi çevrelerine ürün tavsiyesinde bulunarak gelir elde etme imkanı sunan “Link Gelir” programı çerçevesinde tavsiye edilecek ürünler “tek tıkla” paylaşılarak gelire dönüştürülebilecek.

Hepsiburada önümüzdeki dönemde bu programa katılacak müşteri sayısını 1 milyon kişiye çıkarmayı planlıyor. Özellikle kadınlar ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programla gelişecek tavsiye ekonomisiyle hane bütçelerine 2024 yılında 1 milyar TL’lik ek gelir sağlanacak.

Ayda 20 bin TL kazanma imkanı

Hepsiburada herhangi bir ürünü “tek tıkla” paylaşarak kazanç elde etme imkanı sunan yeniliklerle e-ticaretteki kullanıcı deneyimini kolaylaştırarak, herkesin kendi çevresine ürün tavsiyesinde bulunmasına olanak tanıyor. Link Gelir kullanıcılara her ürün paylaşımı için elektronik dışı ürünlerde ortalama yüzde 7, elektronik ürünlerde %2 oranında komisyon alma imkanı sunuyor ve ayda 20 bin TL’ye kadar kazanç elde etme fırsatı sağlıyor.

Hepsiburada’nın 2023’te 72 NPS endeks skoru ile rakiplerini geride bırakarak lider konumunu koruduğunu belirten Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli, “Son iki yıldır üst üste birinci olmamızın altında yatan en önemli faktör, güvenilirlik olarak belirlendi. Ürün ve marka çeşitliliği, rekabetçi kampanya ve fiyatlar, hızlı kargo ve teslimat süreçleri gibi unsurlar da kullanıcıların Hepsiburada’yı tavsiye etme nedenleri arasında yer aldı” dedi. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ise “Hayata geçirdiğimiz ‘Link Gelir’ programımızla olduğu gibi e-ticaretteki öncü ve yenilikçi adımlarımızı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda kullanıcılarımıza kendi çevrelerine ürün tavsiyesinde bulunarak gelir elde etme imkanı sunuyoruz. Hedefimiz ülkemizdeki tavsiye ekonomisini daha da büyütmek ve müşterilerimize kazanç sağlamak için Linker sayımızı da giderek artırmak. Yaklaşık 1,5 yıl içinde 1 milyon müşterimizi Link Gelir Programımıza dahil etmeyi planlıyoruz. Bu artışla sadece 2024 yılında Link Gelir’e dahil olan müşterilerimizin hane ekonomilerine toplamda 1 milyar TL’lik destek sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

120 bin kullanıcı “Linker” oldu

Tavsiye ekonomisi konusunda Türkiye’de öncülük yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “Bugüne kadar 200 bin kullanıcıyı “linker” olarak kazanan Hepsiburada Link Gelir programı kullanıcılarının 3’te 2’sini kadınlar oluşturuyor” diye konuştu. Programın, ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlar ve ek bir gelir elde etmek isteyen öğrenciler için bir fırsat olduğunu belirten Gökçetekin, “Program, kazan-kazan anlayışıyla tavsiye ekonomisine dahil olmak isteyenlere katkı sunmaya devam edecek” dedi.

Peşin fiyatına 12 taksit avantajı

Hepsiburada müşterilerinin alışverişlerinde ödeme kolaylıkları da sunuyor. Yapı Kredi Bankası iş birliğiyle, Hepsiburada Premium Worldcard ile müşteriler peşin fiyatına 12 taksitle ödeme imkanı dahil birçok avantajdan faydalanabiliyor. Ayrıca, kartsız ödeme kolaylığı sunulan Hepsiburada limitiyle müşterilere kart limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkanı da tanınıyor.