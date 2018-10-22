Tay Group, Sırbistan için geri sayıma başladı

22 Ekim 2018

Yurt dışı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Tay Group, Sırbistan yatırımı için son viraja girdi. Mısır ve Cezayir’in ardından, global bir tedarikçi olma hedefiyle rotasını Balkanlar’a çeviren Taypa, iştiraki Eurotay aracılığıyla Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde hayata geçireceği hazır giyim ve konfeksiyon fabrikasında üretime nisan ayında başlamayı planlıyor.

Resmi imzaları Ekim 2017 tarihinde, Türkiye ve Sırbistan Cumhurbaşkanlarının huzurunda atılan ve Sırbistan’a son yıllarda yapılan en önemli tekstil yatırımı olarak öne çıkan Eurotay tesisinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç de yatırımda gelinen son noktayı yerinde incelemek için Eurotay fabrikasına bir ziyarette bulundu. Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, tesis ve inşaat çalışmaları hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Fabrikada gelinen son noktayla ilgili memnuniyetini yetkililerle paylaşan Aleksandar Vuçiç, Sırbistan ekonomisine katkıları için de Tay Grup’a teşekkür etti.

“Avrupa’nın en büyüğü olacağız”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, Taypa olarak dünyanın önde gelen markalarına denim ve non-denim ürünler için üretim ve tasarım hizmetleri sunduklarını ifade ederken, “Türkiye, Mısır ve Cezayir'deki 10 binden fazla çalışanımızla hazır giyim sektörüne öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Cezayir’deki yatırımımız TAYAL SPA’da da önemli bir eşiği geride bıraktık ve Cezayir tarihinde ilk defa kendi ürettiği ipliği ihracat etti. Önümüzdeki günlerde de ilk örme ve dokuma kumaş ihracatını yaparak bir dönüm noktasını da geride bırakacağız. Bunların yanında, tarih boyunca Balkanlar’ın tekstil merkezi olarak bilinen Sırbistan’a gerçekleştirdiğimiz bu yatırım da Taypa’nın küresel büyüme vizyonunun en önemli göstergesi. Yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alana sahip, 2.500 kişinin çalışacağı bu yatırımımızın devreye girmesiyle Avrupa'nın en büyük hazır giyim üreticisi olacağız” dedi.

“Hedefimiz 50 milyon adetlik üretim”

Eurotay fabrikasında, yıkama ve konfeksiyondaki son teknolojilerin kullanılacağını ifade eden Mesut Toprak şöyle devam etti: “Tüm üretim süreçlerinin tek çatı altında toplanacağı; tamamen entegre, örnek bir tesis olarak kurgulanan bu fabrika tam kapasiteyle çalışacağı zaman, 90 milyon euroluk bir ihracat geliri üreteceğiz. Bu yatırımımızın başlıca ihracat pazarları ise Batı Avrupa ve Rusya olacak. 2019 yılının Mart ayı sonunda tesislerimizin inşaatını bitirmeyi; Nisan 2019’da ise üretime geçmeyi planlıyoruz. Kesim, dikim, yıkama ve son işlemler ünitelerinin de yer alacağı fabrikada tüm fazlar tamamlandığında yılda 7 milyon adedin üzerinde üretim gerçekleşecek. Şu anda Türkiye’de yılda 8 milyon, Mısır’da 6 milyon olmak üzere 14 milyon adet giysi üretiyoruz. Hedefimiz; Türkiye, Mısır ve Cezayir ile Sırbistan’daki tesislerimizin de tamamlanmasıyla toplamda yılda yaklaşık 45-50 milyon adet giysi üretmek.”

“En büyük sermayemiz çalışanlarımız”

Eurotay’ı sadece bir üretim tesisi olarak değil aynı zamanda dünya çapında global bir tedarikçi olarak tasarladıklarını; Eurotay’ı bölgesinin en fazla tercih edilen işveren markası yapmak için çalıştıklarını ifade eden Mesut Toprak, “Bu kapsamda, bir yandan üretim süreçlerinde en ileri teknolojileri kullanırken, diğer yandan da şirket bünyesinde kurumsallığı pekiştirecek, çalışan – işveren bağını güçlendirecek çok sayıda uygulamayı da hayata geçiriyoruz. Çalışanlarını en büyük sermayesi olarak gören Tay Group olarak hedefimiz Eurotay’ı bölgenin en çok tercih edilen ve çalışan bağlılığı en yüksek şirketlerinden biri haline getirmek” diye konuştu.

Anaokulu Haziran 2019’da açılacak

“Bu kapsamda, üretim tarihini Nisan 2019 olarak belirlesek de eğitimlerimize şimdiden başladık” diyen Mesut Toprak şu ifadeleri kullandı: “1 Ekim'den bu yana 115 çalışanımız şirket içi eğitimlerimize katıldı. İç iletişimi ve kurum kültürünü geliştirmek; çalışanlarımıza küresel yetkinlikler getirmek, süreçlerimizi dijital platformlara taşımak bu eğitimlerin en büyük amacı. Bu eğitimlerimiz daha uzun yıllar devam edecek. Tabii bunun yanında çalışanlarımızın memnuniyeti için çalışıyor; sadakat programları geliştiriyoruz. Aynı zamanda, tesisimizde çalışacak anne babaların hayatını kolaylaştırmak için tesisin içine bir tane de anaokulu açıyoruz. Bunun da Haziran 2019’da devreye girmesini hedefliyoruz. İnsana ve insanlığa faydalı işler yapma misyonuyla yoluna devam eden Tay Group olarak; doğayla dost, çevreye ve insana duyarlı bir tesisi bu coğrafyaya kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Balkanlar tarihine geçecek Eurotay yatırımımızın her haliyle tekstil sektörüne öncülük edeceğine yürekten inanıyorum.”