TCMB'den 3 elektronik para kuruluşunun faaliyetlerine geçici durdurma
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin bazı faaliyet izinlerini geçici olarak durdurdu. Son kararla birlikte bu alanda izinleri geçici olarak durdurulan kuruluş sayısı 9’a yükseldi.
TCMB’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu şirketlerin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile 18’inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan elektronik para ihracı hizmetine ilişkin faaliyet izinleri geçici olarak askıya alındı.
Merkez Bankası verilerine göre, elektronik para kuruluşlarının tamamı 6493 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca elektronik para ihraç etmeye yetkili bulunuyor. Ayrıca, aynı Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca ödeme hizmetleri sunma yetkileri kuruluş bazında farklılık gösteriyor.
Şirket sayısı 9'a çıktı
Son kararlarla birlikte, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet izni geçici olarak durdurulan şirketlerin sayısı 9’a çıktı.
Bu kapsamda, faaliyet izinleri geçici olarak durdurulan veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyımlığı atanan kuruluşlar şöyle sıralandı:
Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ
İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ – 14 Mart 2025 tarihinde TMSF kayyımlığı atandı
Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ
Papara Elektronik Para AŞ – 27 Mayıs 2025 tarihinde TMSF kayyımlığı atandı
ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ
Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ
Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ
Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ
Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ
Ayrıca TCMB listesine göre, faaliyet izni iptal edilen elektronik para kuruluşları şu şekilde:
Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ
IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ
Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ
Faaliyet izni sona eren kuruluş ise Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ olarak kayıtlarda yer aldı.