TCMB'den 3 elektronik para kuruluşunun faaliyetlerine geçici durdurma

TCMB’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu şirketlerin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile 18’inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan elektronik para ihracı hizmetine ilişkin faaliyet izinleri geçici olarak askıya alındı.

Merkez Bankası verilerine göre, elektronik para kuruluşlarının tamamı 6493 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca elektronik para ihraç etmeye yetkili bulunuyor. Ayrıca, aynı Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca ödeme hizmetleri sunma yetkileri kuruluş bazında farklılık gösteriyor.

Şirket sayısı 9'a çıktı

Son kararlarla birlikte, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet izni geçici olarak durdurulan şirketlerin sayısı 9’a çıktı.

Bu kapsamda, faaliyet izinleri geçici olarak durdurulan veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyımlığı atanan kuruluşlar şöyle sıralandı:

Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ – 14 Mart 2025 tarihinde TMSF kayyımlığı atandı

Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Papara Elektronik Para AŞ – 27 Mayıs 2025 tarihinde TMSF kayyımlığı atandı

ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ

Ayrıca TCMB listesine göre, faaliyet izni iptal edilen elektronik para kuruluşları şu şekilde:

Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ

IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ

Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ

Faaliyet izni sona eren kuruluş ise Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ olarak kayıtlarda yer aldı.