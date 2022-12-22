Team Paribu Seninle projesiyle Bursa’daki öğrencilerin spor ihtiyacı karşılandı

Team Paribu, İhtiyaç Haritası ile yürüttüğü Team Paribu Seninle projesiyle spor ekipmanlarına erişim imkânı olmayan gençlere ulaşıyor. Bugüne kadar farklı şehirlerde öğrencilerin spor ihtiyaçlarını karşılayan Team Paribu Seninle, son olarak Bursa’da 600 öğrenciye ulaştı. Böylece projenin ulaştığı toplam öğrenci sayısı 9833’e yükselmiş oldu.

Team Paribu Seninle, Bursa Yıldırım Karapınar Samet Çaldır İlkokulu’nun ilettiği ihtiyaç listesinde yer alan 126 spor malzemesini çocuklara ulaştırırken, DasDas’ın moderatörlüğünde çocukların ve paydaşların bir araya geldiği bir etkinlik de düzenledi. Paribu CEO’su Yasin Oral ve İhtiyaç Haritası kurucularından Mert Fırat ile Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan’ın konuşmalarının ardından öğrenciler, Team Paribu sporcularından millî cimnastikçi Ahmet Önder ve millî rüzgâr sörfçüsü Dilara Uralp Palombo ile spor yaptı.

“İhtiyaç Haritası ile gençlere ulaşıyoruz”

Paribu CEO’su Yasin Oral, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları aktardı: “Türkiye’nin bir spor ülkesi olma potansiyeline inancımız doğrultusunda, spora ve sporculara katkı sağlamak amacıyla oluşturduğumuz Team Paribu kapsamında projeler üretmeye devam ediyoruz. Geleceğin sporcularının yetişmesi adına yürüttüğümüz çalışmalardan biri de Team Paribu Seninle projesi. İhtiyaç Haritası ile birlikte, gençlere ulaşarak onların sporla buluşmasının önünde yer alan engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu bakış açısıyla ulaştığımız okullara şimdi de Bursa’daki Karapınar Şehit Samet Çaldır İlkokulu’nu eklemiş olduk. Burada çocuklarla bir araya gelmek, onlara katkı sağlamak bizim için mutluluk verici.”

İhtiyaç Haritası kurucularından Mert Fırat ise, Bursa ziyaretinde şu açıklamalarda bulundu: “İhtiyaç Haritası ve Paribu iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Team Paribu Seninle projesi kapsamında Şanlıurfa’dan sonra Bursa’yı ziyaret etmek harikaydı. Okullarımızın spor malzemesi ihtiyaçlarını giderirken aynı zamanda gençleri spor yapmaya teşvik etmek bizim çok değerli. Onların daha bu yaşlarda farklı spor dalları ile tanışmalarını sağlamak, meraklarına, heyecanlarına ortak olmak, ama en önemlisi de hayal etmelerine sebep olmak paha biçilmez. Burada olmaktan ve bu projeyi sürdürmekten büyük keyif alıyoruz.”