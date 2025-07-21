TEB Kobi Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Cengiz: KOBİ’ler ekonomik büyümenin lokomotifi
Euromoney’nin gerçekleştirdiği Mükemmellik Ödülleri 2025’te ‘Türkiye’nin En İyi KOBİ Bankası’ seçilen TEB'in KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, "TEB olarak KOBİ ve girişimcilerimizin öneminin bilincindeyiz. KOBİ’ler ekonomik büyümenin lokomotifi ve yarınlarımızın teminatı olan girişimcilik ruhunun yaşatılması açısından önemli" açıklamasını yaptı.
Yıllardır KOBİ’lere özel avantajlı krediler sunarak, dijital kanallardan etkin bankacılık hizmetlerine kolay ve hızlı erişim imkânı sağladıklarını belirten TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, “KOBİ’ler ekonomik büyümenin lokomotifi ve yarınlarımızın teminatı olan girişimcilik ruhunun yaşatılması açısından büyük önem taşıyor.
TEB olarak KOBİ ve girişimcilerimizin öneminin bilincindeyiz. Yeşil dönüşüm süreçlerine, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için destek oluyoruz. TEB KOBİ Akademisi ile kendi yetiştirdiğimiz uzmanlarımızla sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle KOBİ’lerimize sadece finans alanında değil, pazarlamadan organizasyona, üretimden insan kaynaklarına kadar pek çok konuda ücretsiz bilgi ve eğitim desteği veriyoruz” dedi.
Yenilikçi ürün ve hizmetleri sayesinde elde ettikleri başarılı sonuçların, sadece Türkiye’de değil dünyada da dikkat çektiğini ifade eden Cengiz, “Euromoney tarafından gerçekleştirilen Mükemmellik Ödülleri 2025 kapsamında TEB, KOBİ Bankacılığı kategorisinde ‘Türkiye’nin En İyi KOBİ Bankası’ seçildi. Euromoney tarafından layık görüldüğümüz ve çalışmalarımızın uluslararası düzeyde takdir edildiğini gösteren bu ödül, bizim motivasyonumuzu ve şevkimizi daha da yükseltti. KOBİ’lere desteğimiz her yıl artan bir tempoyla sürecek” diye konuştu.
KOBİ’lere yönelik geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi
TEB olarak KOBİ müşterilerine işlerini büyütmelerine ve ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sağlamak için kapsamlı bir ürün ve hizmet yelpazesi sunduklarını belirten Cengiz, KOBİ Bankacılığı alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi: “KOBİ Bankacılığı alanında sunduğumuz ürün ve hizmetler KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarından dijitalleşmeye, eğitim ve danışmanlıktan özel sektörel çözümlere kadar geniş bir alanı kapsıyor.
İşletme kredilerimizle günlük nakit akışını yönetmeleri için esnek ödeme seçenekleri sağlarken, ticari ve yatırım kredilerimizle uzun vadeli büyüme hedeflerine destek veriyoruz. Dış ticaret finansmanıyla ihracatçı ve ithalatçı KOBİ’lere uluslararası rekabet avantajı sunuyor, leasing hizmetlerimizle makine ve ekipman yatırımlarını kolaylaştırıyoruz. Yeşil finansman seçeneklerimizle çevre dostu projeleri teşvik ediyoruz.”
Bankacılık ve ödeme sistemleri tarafında, POS çözümleriyle ödeme süreçlerini hızlandırdıklarını dile getiren Cengiz, “Dijital bankacılık hizmetlerimiz TEB İnternet Şubesi ve CEPTETEB İŞTE Mobil Bankacılık uygulamamızla KOBİ’lerin bankacılık işlemlerini daha erişilebilir hale getiriyoruz. TEB Girişim Bankacılığı ve yenilikçi proje desteklerimizle Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapan işletmelere katkı sağlıyor, sektörlere özel finansman çözümleri ve sigorta hizmetlerimizle KOBİ’lerin risklerini güvence altına alıyoruz” ifadelerini kullandı.
İhracat yönlendirmeleri ve danışmanlık hizmeti
Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel düzenlemelere uyum sağlama konusunda rehberlik desteği sunan TEB, KOBİ’lerin çevresel standartlara uygun şekilde ihracat yapmalarına yardımcı olurken, rekabet güçlerini artırmak ve uluslararası pazarlarda sürdürülebilir bir konuma sahip olmaları için stratejik danışmanlık hizmetleri veriyor. İhracatçı KOBİ’lerin ürünlerini çevre dostu hale getirmeleri için yenilikçi çözümler sunmalarını teşvik eden TEB’in sürdürülebilir inovasyonu desteklediği belirtildi.
Dijital dönüşüme önemli katkı
Açıklamada, “KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak amacıyla KOSGEB ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile iş birliği yapan TEB, KOBİ Dijital Dönüşüm Finansman Programı’nı başlattı. Türkiye’de bir ilk olan bu program TEB aracılığıyla KOBİ’lerle buluşturuldu. EBRD ile imzalanan 25 milyon euro tutarındaki iş birliği anlaşması, KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerindeki finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere kaynak sağlıyor” ifadeleri yer aldı.
Sürdürülebilirlik için yenilikçi finansman araçları
TEB’in KOBİ’lerin hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe ulaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla yenilikçi finansman araçları geliştirme projesi kapsamda KOBİ’lerin işlerini büyütürken, çevresel ayak izlerini en aza indirmelerini sağlamak üzere Sürdürülebilirlik Finansmanı Ürün Paketi’nin oluşturduğu kaydedildi. TEB, yeşil kredi kullanan müşterilerine özel ücretsiz ürün avantajları sunarak çevresel sürdürülebilirliği destekliyor; KOBİ’lere bir dizi çözüm sunuyor. TEB’in “Yeşil Finansman Çözümleri” ile enerji verimliliği yatırımları, yenilenebilir enerji projeleri, çevreye duyarlı üretim ve geri dönüşüm projeleri gibi alanlarda KOBİ’lere uygun koşullarda finansman sağladığı kaydedildi.
Stratejik danışmanlıkla uluslararası ticarette avantaj
“Yeşil Sertifikasyon ve Belgelendirme Desteği” ve “Eğitim ve Farkındalık Programları” ile KOBİ’lerin uluslararası ticarette avantajlı konuma gelmeleri ve pazar erişimlerini artırmaları için yeşil sertifikasyon süreçleri desteklendiği ifade edildi. “İhracat Yönlendirmeleri ve Danışmanlık” hizmetleriyle de stratejik danışmanlık hizmetleri verildiği aktarılırken, “Yenilikçi ve Sürdürülebilir Ürün Geliştirme” kapsamında ihracatçı KOBİ’lerin ürünlerini çevre dostu hale getirmeleri için yenilikçi çözümler sunmalarını teşvik edildiği bildirildi.