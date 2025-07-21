TEB Kobi Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Cengiz: KOBİ’ler ekonomik büyümenin lokomotifi

Yıllardır KOBİ’lere özel avantajlı krediler su­narak, dijital kanallar­dan etkin bankacılık hizmetle­rine kolay ve hızlı erişim imkâ­nı sağladıklarını belirten TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, “KOBİ’ler ekonomik büyüme­nin lokomotifi ve yarınlarımı­zın teminatı olan girişimcilik ruhunun yaşatılması açısından büyük önem taşıyor.

TEB olarak KOBİ ve girişimcilerimizin öne­minin bilincindeyiz. Yeşil dö­nüşüm süreçlerine, sürdürüle­bilirlik hedeflerine ulaşmaları için destek oluyoruz. TEB KOBİ Akademisi ile kendi yetiştirdi­ğimiz uzmanlarımızla sunduğu­muz danışmanlık hizmetleriy­le KOBİ’lerimize sadece finans alanında değil, pazarlamadan organizasyona, üretimden insan kaynaklarına kadar pek çok ko­nuda ücretsiz bilgi ve eğitim des­teği veriyoruz” dedi.

Yenilikçi ürün ve hizmetleri sayesinde el­de ettikleri başarılı sonuçların, sadece Türkiye’de değil dünya­da da dikkat çektiğini ifade eden Cengiz, “Euromoney tarafından gerçekleştirilen Mükemmellik Ödülleri 2025 kapsamında TEB, KOBİ Bankacılığı kategorisinde ‘Türkiye’nin En İyi KOBİ Banka­sı’ seçildi. Euromoney tarafın­dan layık görüldüğümüz ve ça­lışmalarımızın uluslararası dü­zeyde takdir edildiğini gösteren bu ödül, bizim motivasyonumu­zu ve şevkimizi daha da yükselt­ti. KOBİ’lere desteğimiz her yıl artan bir tempoyla sürecek” diye konuştu.

KOBİ’lere yönelik geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi

TEB olarak KOBİ müşterile­rine işlerini büyütmelerine ve ihtiyaçlarına yönelik yenilik­çi çözümler sağlamak için kap­samlı bir ürün ve hizmet yelpa­zesi sunduklarını belirten Cen­giz, KOBİ Bankacılığı alanında yaptıkları çalışmalar hakkın­da bilgi verdi: “KOBİ Bankacı­lığı alanında sunduğumuz ürün ve hizmetler KOBİ’lerin finans­man ihtiyaçlarından dijitalleş­meye, eğitim ve danışmanlıktan özel sektörel çözümlere kadar geniş bir alanı kapsıyor.

İşlet­me kredilerimizle günlük nakit akışını yönetmeleri için esnek ödeme seçenekleri sağlarken, ticari ve yatırım kredilerimiz­le uzun vadeli büyüme hedefle­rine destek veriyoruz. Dış tica­ret finansmanıyla ihracatçı ve ithalatçı KOBİ’lere uluslarara­sı rekabet avantajı sunuyor, le­asing hizmetlerimizle makine ve ekipman yatırımlarını kolay­laştırıyoruz. Yeşil finansman seçeneklerimizle çevre dostu projeleri teşvik ediyoruz.”

Bankacılık ve ödeme sistem­leri tarafında, POS çözümle­riyle ödeme süreçlerini hız­landırdıklarını dile getiren Cengiz, “Dijital bankacılık hiz­metlerimiz TEB İnternet Şube­si ve CEPTETEB İŞTE Mobil Bankacılık uygulamamızla KO­Bİ’lerin bankacılık işlemlerini daha erişilebilir hale getiriyo­ruz. TEB Girişim Bankacılığı ve yenilikçi proje desteklerimiz­le Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapan işletmelere katkı sağlı­yor, sektörlere özel finansman çözümleri ve sigorta hizmetle­rimizle KOBİ’lerin risklerini güvence altına alıyoruz” ifade­lerini kullandı.

İhracat yönlendirmeleri ve danışmanlık hizmeti

Şirketten yapılan açıklama­ya göre, küresel düzenlemelere uyum sağlama konusunda reh­berlik desteği sunan TEB, KO­Bİ’lerin çevresel standartlara uygun şekilde ihracat yapmala­rına yardımcı olurken, rekabet güçlerini artırmak ve uluslara­rası pazarlarda sürdürülebilir bir konuma sahip olmaları için stratejik danışmanlık hizmetle­ri veriyor. İhracatçı KOBİ’lerin ürünlerini çevre dostu hale ge­tirmeleri için yenilikçi çözümler sunmalarını teşvik eden TEB’in sürdürülebilir inovasyonu des­teklediği belirtildi.

Dijital dönüşüme önemli katkı

Açıklamada, “KOBİ’lerin di­jital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak amacıyla KOSGEB ve Avrupa İmar ve Kalkınma Ban­kası (EBRD) ile iş birliği yapan TEB, KOBİ Dijital Dönüşüm Fi­nansman Programı’nı başlattı. Türkiye’de bir ilk olan bu prog­ram TEB aracılığıyla KOBİ’lerle buluşturuldu. EBRD ile imzala­nan 25 milyon euro tutarındaki iş birliği anlaşması, KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerindeki finansman ihtiyaçlarını karşıla­mak üzere kaynak sağlıyor” ifa­deleri yer aldı.

Sürdürülebilirlik için yenilikçi finansman araçları

TEB’in KOBİ’lerin hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe ulaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla yenilikçi finansman araçları geliştirme projesi kapsamda KOBİ’lerin işlerini büyütürken, çevresel ayak izlerini en aza indirmelerini sağlamak üzere Sürdürülebilirlik Finansmanı Ürün Paketi’nin oluşturduğu kaydedildi. TEB, yeşil kredi kullanan müşterilerine özel ücretsiz ürün avantajları sunarak çevresel sürdürülebilirliği destekliyor; KOBİ’lere bir dizi çözüm sunuyor. TEB’in “Yeşil Finansman Çözümleri” ile enerji verimliliği yatırımları, yenilenebilir enerji projeleri, çevreye duyarlı üretim ve geri dönüşüm projeleri gibi alanlarda KOBİ’lere uygun koşullarda finansman sağladığı kaydedildi.

Stratejik danışmanlıkla uluslararası ticarette avantaj

“Yeşil Sertifikasyon ve Belgelendirme Desteği” ve “Eğitim ve Farkındalık Programları” ile KOBİ’lerin uluslararası ticarette avantajlı konuma gelmeleri ve pazar erişimlerini artırmaları için yeşil sertifikasyon süreçleri desteklendiği ifade edildi. “İhracat Yönlendirmeleri ve Danışmanlık” hizmetleriyle de stratejik danışmanlık hizmetleri verildiği aktarılırken, “Yenilikçi ve Sürdürülebilir Ürün Geliştirme” kapsamında ihracatçı KOBİ’lerin ürünlerini çevre dostu hale getirmeleri için yenilikçi çözümler sunmalarını teşvik edildiği bildirildi.