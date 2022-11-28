Müşterilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını iyi deneyimle sunmak için dijital kanallarla birlikte mağaza yatırımlarında hız kesmeyen Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Balıkesir’deki mağaza sayısını 5’e çıkardı. Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, Teknosa Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Enver Yelkenci ile Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Cenk Yenginer’in de katılımıyla Balıkesir City Life 10’da açılan yeni mağaza, standart mağaza konseptiyle hizmete başladı.

Teknosa mağazasında beyaz eşya dahil akıllı telefonlardan tabletlere, küçük ev aletlerinden TV’lere tüm ürünleri bulmak mümkün olacak. Teknosa, satış noktaları ve online kanallarıyla Türkiye’de teknoloji alışverişinin öncü adresi olmayı sürdürecek.