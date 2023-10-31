Teknosa'dan dokuz ayda 25 milyar lira ciro

Teknosa açıklamasına göre, e-ticaretteki büyüme stratejisiyle brüt işlem hacmini (GMV) yüzde 211 artırarak 4 milyar 963 milyon TL'ye taşımayı başardı.

Teknosa, 2023'ün 9 ayında geçen yıla göre yüzde 130 büyüyerek, 24 milyar 861 milyon TL ciroya ve 591 milyon TL net kâra ulaştı.

Üçüncü çeyrekte e-ticarette büyük artış

Teknosa, ilk iki çeyrekteki performansını üçüncü çeyrekte de devam ettirerek, geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 129, e-ticaret brüt işlem hacmini de yüzde 197 artırdı.

Teknosa, üçüncü çeyrekte FAVÖK tutarını cirodan da fazla artırarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 145 artışla 950 milyon TL'ye ulaştırdı.

'Büyüe pazarın üzerinde'

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, sürdürülebilir karlı büyüme odağıyla ve çoklu kanal stratejisiyle istikrarlı bir başarı yakaladıklarını belirtti.

Sezgin, "Bu yılın 9 ayında mağazalarda ve e-ticarette gerçekleştirdiğimiz atılımlarla geçen yıla göre büyüme ivmemizi devam ettirerek 24,9 milyar TL ciroya ve 591 milyon TL net kara ulaştık. E-ticarette de brüt işlem hacmimizi üç katına çıkararak pazarın ve dünya örneklerinin de üzerinde bir büyüme sergilemekten çok mutluluk duyuyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibimi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Yılın üçüncü çeyreğinde dijital kanallarla birlikte yeni mağaza yatırımlarda ve mevcut mağazaları dijital konsepte dönüştürme çalışmalarında hız kesmediklerini ifade eden Sezgin, "İzmir, Muğla ve Eskişehir illerinde yeni mağazalarımızı açarken, Bursa, Tokat ve Kahramanmaraş'taki mağazalarımızı, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak benzersiz müşteri deneyimi sunmak ve teknoloji odaklı bütünsel müşteri deneyimine sahip olmak amacıyla dijital konsepte dönüştürme kapsamında yeniledik. Özel markamız Preo'da ürün çeşitliliğini artırmayı sürdürdük. Ayrıca değer odaklı işlerimizde büyümeye devam ederek daha fazla müşteriye ulaşmayı başardık." açıklamasını yaptı.