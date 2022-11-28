Tekstil sektörüne yeni girişimciler katılıyor

Toplam 74 projenin başvurduğu ve Level-Up ve Scale-Up olmak üzere iki kategoride değerlendirilen girişimcilerin içinden ön elemeyi geçen 29 aday yarı finalde sektörün önde gelen isimleri ve üniversite öğretim üyelerinin yer aldığı Değerlendirme Kuruluna sunum yaptılar. Değerlendirme sonucunda her bir kategoriden 8’er proje finalde yarışmaya hak kazandı. Proje Koordinatörü Ufuk Batum’un vereceği ‘Mentorluk Süreci’ eğitiminin ardından adaylar final eğitimlerine katılacaklar.

Programa gösterilen yoğun ilgiden mutluluk duyduklarını da dile getiren UTİB Yönetim Kurulu başkanı Pınar Taşdelen Engin “Programımıza 22 farklı ilden başvuru geldi. Başvuran projelerin büyük bölümü; yapay zeka, akıllı tekstiller, ekolojik tekstiller, tasarım, tıbbi tekstiller, sürdürülebilirlik gibi alanlardan oluşuyor. Başvuruların illere göre dağılımına baktığımızda ise ağırlığın İstanbul, İzmir ve Bursa’dan yapıldığını görüyoruz. Adaylarımızın dünya gündemini yakalamış olmaları ve bu konuda proje üreterek katıldıklarını görmek sevindirici bir tablo” diye konuştu.