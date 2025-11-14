Telekom devinden beklenmedik hamle: 15 bin çalışanını işten çıkaracak!

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ABD’li telekom devi Verizon, şirket tarihindeki en büyük küçülme adımlarından birini hayata geçirecek. Şirket içi kaynaklar, artan rekabet baskıları nedeniyle şirketin yaklaşık 15 bin çalışanıyla yollarını ayırmayı planladığını aktardı. Söz konusu şirket küçülmeyi gerçekleştirirse toplam personelinin yaklaşık yüzde 15’ini çıkartmış olacak.

Abone kazanımı azaldı

Kablosuz iletişim sektöründe yeni abone kazanımının yavaşlaması, rakip operatörlerin daha uygun fiyatlı paketler sunması ve kablolu hizmet sağlayıcıların pazara dahil olması Verizon üzerindeki baskıyı artırıyor. Şirketin sözcüsü ise konuya ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Maliyeti azaltma stratejisi

Kaynak, işten çıkarma sürecinin önümüzdeki hafta başlayacağını ve uzun süredir yürütülen maliyet azaltma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Yapılacak kesintilerin, sendika kapsamındaki olmayan yönetici kadrolarında yüzde 20’nin üzerinde daralmaya yol açacağı ifade edildi. Ayrıca Verizon’un yaklaşık 180 kurumsal mağazayı franchise modeline çevirmeyi planladığı da ifade edildi.

Ekim ayının başında Verizon’un yönetimini devralan Dan Schulman, daha önce PayPal’ın CEO’luğunu yürütmüştü. Schulman, AT&T ile T-Mobile’ın agresif kampanyalarla rekabeti sertleştirdiği bir dönemde göreve geldi. Rakip şirketler, özellikle yeni iPhone modellerinin tanıtımıyla aboneleri elinde tutmak için cazip indirimler ve cihaz takas avantajları sunuyor.

Haberlere göre duyurunun ardından Verizon hisselerinde yaklaşık yüzde 1,5’lik bir artış gözlendi. Buna karşın şirket son üç yılda neredeyse yerinde sayarken, aynı dönemde S&P 500 endeksi yaklaşık yüzde 70 yükseldi.