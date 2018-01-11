Tepe Güvenlik'e yılın en başarılı markası ödülü

11 Ocak 2018

Tepe Güvenlik, bu yıl dördüncüsü düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nin güvenlik sistemleri kategorisinde yılın en başarılı markası seçildi.

Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, “Böylesine önemli bir ödülün sahibi olmak bizleri oldukça gururlandırdı. Tepe Güvenlik olarak kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak en yeni teknolojik çözümleri sunmaya ve güvenlik konusunda farkındalık yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

2017 yılının Tepe Güvenlik için bir yatırım ve dönüşüm yılı olduğunu belirten Gök, “2017 yılında ‘Görüntülü Alarm Sistemi’ ürünümüz kendinden çok bahsettirdi. Tamamen kablosuz olan bu ürün; alarm anında olayın videosunu 10 saniye çekerek, sinyalin doğru ya da yanlış olduğunu gösteriyor. Tepe Görüntülü Alarm Sistemleri, tüketicinin en büyük sorunu olan yanlış alarmların önüne geçerken; piyasadaki mevcut ürünlere göre sağlık ve güvenlik alanında tehlikeyi önleyici pek çok interaktif yenilik getiriyor. Mevcut teknolojik alt yapımız ile 1 milyon kişiye sorunsuz hizmet verebilecek, tam coğrafi yedekli alt yapıya sahibiz. 2018 yılında da ürün gamımıza ekleyeceğimiz yeni ve tüketicimizin hayatını kolaylaştırıcı ürünlerle, müşterilerimizin 7/24 yanında olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.