Tera Bank yeni logosuyla dijital dönüşümde yeni dönemi başlattı

Tera Bank, dönüşüm stratejisinin önemli bir ayağı olarak yeni kurumsal kimliğini ve logosunu tanıttı. Banka, bu değişimin yalnızca bir görsel yenilik değil; dijitalleşme, teknoloji yatırımları ve müşteri odaklı hizmet anlayışını güçlendiren yeni dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Vizyon, teknoloji ve yol göstericilik

Kurumsal ve ticari bankacılık alanında elde ettiği başarıyı yenilikçi ürün geliştirme çalışmalarıyla genişleten Tera Bank, girişimcilerden yatırımcılara, KOBİ’lerden teknoloji şirketlerine kadar geniş bir kitleye rehberlik etmeyi hedefliyor. Banka, finansmanın ötesinde vizyon, teknoloji ve yol göstericilik sağlayan güçlü bir çözüm ortağı olma iddiasını sürdürüyor.

(Genel Müdür Özgür Altan)

"Yatırıma Değer Fikirlerin Bankası"

Genel Müdür Özgür Altan, yeni kimliğin bankanın stratejik dönüşüm yolculuğunda bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Tera Bank’ı ‘Yatırıma Değer Fikirlerin Bankası’ olarak konumlandırıyoruz. Kapsayıcı ve erişilebilir finansal hizmetler sunarken, kısa vadede farklı müşteri segmentlerine yeni ürün ve hizmetlerle daha fazla değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Bankanın yeni logosu, eşitlikçi bir yaklaşımı temsil eden güçlü bir sembol olarak öne çıkıyor. Logoda “e” ve “a” harflerinin küçük yazılıp büyük harf yüksekliğine taşınması, tüm kullanıcıların aynı başlangıç çizgisinde buluştuğu mesajını veriyor.

Modern renk paleti ve cesur tipografiyle tasarlanan yeni logo, Tera Bank’ın güven veren, yenilikçi ve kapsayıcı marka duruşunu yansıtıyor.