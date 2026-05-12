Tera Yatırım Holding, Beşiktaş'ın sırt sponsoru oldu

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Siyah-beyazlı kulüp, Tera Yatırım Holding ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olacak şekilde 2 yıllık forma sırt sponsorluğu anlaşması yapıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirket ile Tera Yatırım Holding A.Ş. arasında iki sezonu kapsayan anlaşmanın sağlandığı belirtildi.