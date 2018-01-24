Terzioğlu: Savaşın çocukları ekmek yerine önce aileyi soruyor

24 Ocak 2018

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Suriyeli mültecilerin, Türkiye’ye geldiklerinde önce aş ve ekmek yerine aileleriyle bağlantı kurmak için Wi-Fi şifresi sorduğunu bildirdi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl WEF Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısının, İsviçre'nin Davos kasabasında "Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" temasıyla yapıldığı belirtilerek, mülteci krizinin, toplantının önemli başlıkları arasında bulunduğu, bu kapsamda düzenlenen "Reconnecting Refugees-Mültecileri Yeniden Hayata Bağlamak" konulu panelin konuşmacıları arasında Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu'nun da yer aldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Yüksek Komiseri Filipo Grandi’nin de konuşmacı olduğu oturumda, teknoloji ve kamu-özel sektör-sivil toplum kuruluşu iş birliklerinin, mültecilerin sorunlarının çözümüne nasıl yardımcı olacağı tartışıldı.

Açıklamaya göre, Terzioğlu, panelde yaptığı konuşmada, Suriyelilerin insani yaşama standartlarına kavuşması için Türkiye’nin yaptığı çalışmaları anlattı.

Turkcell’in 700 bin kullanıcı rakamını geçen "Merhaba Umut" uygulamasına değinen Terzioğlu, önümüzdeki dönemde etkili çözümler üretmek için dijital teknolojinin yarattığı imkanlardan faydalanmalarının şart olduğunu vurguladı.

Terzioğlu, ülkesinden kaçmak zorunda kalan Suriyeliler için en erişilebilir teknolojik çözümün akıllı telefonlar ve bu cihazlar üzerinden sağlanan iletişim çözümleri olduğunu belirterek, "Suriyeli mülteciler, Türkiye’ye geldiklerinde önce aş, ekmek yerine aileleriyle bağlantı kurmak için Wi-Fi şifresi soruyor." ifadesini kullandı.

"Telekom operatörleri yalnızca bir bağlantı sağlayıcısı değildir"

Kaan Terzioğlu, mobil operatörlerin dijital dönüşümlerini tamamlayıp dijital hizmetler sunmaya başladıkları aşamada, mevcut sorunların neredeyse tamamının çözümüne katkıda bulunabileceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Telekom operatörleri yalnızca bir bağlantı sağlayıcısı değildir. Bizler aynı zamanda dijital veri dünyasının birer oyuncusuyuz. Yarattığımız çözümlerle, sadece altyapı ve bağlantı desteği sağlamakla kalmıyoruz, en etkili kullanıcı deneyimini, kimlik doğrulama, güvenli ödeme sistemleri gibi hizmetlerimizle de buluşturarak insani sorunlara uçtan uca çözüm üretiyoruz. AFAD, Göç İdaresi Başkanlığı, Kızılay gibi kamu kurumları ve itibarlı sivil toplum kuruluşlarıyla gücümüzü birleştirerek Suriyeli misafirlerimiz dahil, insani yardım ihtiyacındaki bütün grupların ve onlara hizmet sağlayan kurumların hayatını kolaylaştırabiliriz. Teknoloji, yaşamı insansızlaştırmak için değil, en çok ihtiyacı olanlar için, insani amaçlarla, yaşam kalitesini arttırmak için kullanılmalı. Biz buna inanıyoruz."

İletişim kaygısına "Merhaba Umut" ile dijital çözüm

Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, "Merhaba Umut"u anlatırken, Turkcell’in ortaklarıyla beraber geliştirdiği uygulamanın, kamu-özel sektör iş birliği açısından önemli bir örnek olduğunu vurguladı.

Dünyada en yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke Türkiye'de 3,3 milyon Suriyeli yaşıyor. Yüzde 90’ı kampların dışında, şehirlerde yaşayan Suriyelilerin en büyük kaygılarının başında, dil engelini aşmak, eğitim ve sağlık konularında destek alabilmek geliyor.

1,7 milyondan fazla Suriyeliye hizmet veren Turkcell’in, bu alandaki ihtiyaca cevap verebilmek için geliştirdiği "Merhaba Umut" uygulamasının indirilme sayısı 700 bini aştı. Türkçe kelimelerin öğrenilmesini kolaylaştıran kelime kartları 450 milyon kez görüntülenirken, uygulama üzerinden 11 milyon kez Türkçe-Arapça anlık sesli çeviri özelliği, 4,6 milyon kez de kayıt, eğitim ve sağlık gibi hayati konuları içeren bilgi kartları kullanıldı.

Kaynak: AA