Tesla, ölümlü “otopilot” kazasında verilen 243 milyon dolarlık tazminata itiraz etti

Tesla, "otopilot" sürücü destek sisteminin 2019'daki ölümlü kazaya yol açtığı gerekçesiyle verilen 243 milyon dolarlık tazminat ödemesine itiraz etmek için temyiz başvurusunda bulundu.

Şirket, Florida Güney Bölgesi mahkemesinde verilen kararın bozulmasını ya da yeni bir duruşma yapılmasını talep etti.

Tesla’yı temyiz sürecinde temsil eden Gibson Dunn hukuk firması, davada hükmedilen tazminatın 129 milyon dolardan en fazla 69 milyon dolara düşürülmesi gerektiğini savundu.

Böylece, Tesla’nın kısmi sorumluluk kararı geçerli kalsa dahi ödeyeceği miktar 23 milyon dolar seviyesine inmiş olacak.

Ayrıca, cezai tazminatların tamamen kaldırılması ya da Florida yasalarındaki üst sınır gereği en fazla tazminat miktarının üç katı ile sınırlandırılması gerektiği de ileri sürüldü.

Ne olmuştu?

Söz konusu kazada McGee'nin kullandığı Tesla markalı otomobil, yıldızları izlemek için dışarı çıkan 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon ve erkek arkadaşı Dillon Angulo'ya çarpmıştı.

Kazada Leon yaşamını yitirirken, Angulo yaralanmıştı.

Mahkeme kararında, Tesla'nın "otopilot" sisteminin kazada yüzde 33 oranında sorumlu olduğu belirtilirken, şirketten 243 milyon dolar tazminat talep edildi.

Jüri, ölen Naibel Benavides Leon ve ağır yaralanan erkek arkadaşı Dillon Angulo'nun mirasına toplam 129 milyon dolar tazminat ve 200 milyon dolar cezai tazminat ödenmesine karar verdi.

Tesla, tazminatın yüzde 33'ü olan 42,6 milyon dolardan ve cezai tazminatın tamamından sorumlu tutuldu.

Öte yandan, söz konusu kazada otomobil sürücüsü olan ve telefonuyla uğraştığı için dikkatinin dağıldığını belirten George McGee ise yüzde 67 suçlu bulundu.

Söz konusu karar ile Tesla ilk kez "otopilot" sistemi nedeniyle açılan bir davada suçlu bulunmuş oldu.