Tezmaksan, robotlarla üretim gerçekleştirecek

Güntan MAVİGÖZLÜ - SİVAS

Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde Endüstri 4.0’a uyumlu, karanlık fabrika konseptine uygun şekilde tasarlanan Tezmaksan’ın Hacı Mustafa Aydoğdu Üretim Merkezi, altı aylık deneme sürecinin ardından resmen üretime başladı. Tesiste, yüzde 80 otomasyon sistemiyle robotlar tarafından tek vardiya düzeninde yılda 300 adet CubeBOX üretimi gerçekleşecek. Standart işlerin endüstriyel robotlar ile lojistik malzeme akışının ise yine otonom mobil robotlarla (AVR) yapılacağı tesiste ilk aşamada üçü beyaz yaka olmak üzere toplamda 16 istihdam sağlandı. Doğaya dost bir mimariyle inşa edilen tesis, Avrupa Yeşil Mutabakata ve çevresel sürdürülebilirlik prensiplerine uygun projelendirilirken, Sivas için de hem öncü olacak hem de fırsatlar yaratacak.

"Çinli ve Güney Koreli firmalarla iş birliği olabilir"

Tezmaksan Grup CEO’su Hakan Aydoğdu, tesisin açılış töreni sonrasında değerlendirmelerde bulunarak, talaşlı imalat sanayinin Türkiye’de öncü şirketlerinden biri olduklarını ifade etti. Alanlarında Avrupa’da ikinci, dünyada ise beşinci sırada olduklarına dikkat çeken Aydoğdu, teknoloji, otomasyon ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek sürekli yenilikler üretme peşinde koştuklarını söyledi. Aydoğdu, “Fabrikamızda şu ana kadar 15 milyon euro yatırım, 2.5 milyon euro da inşa bedeline ulaştık. 14 bin 450 metrekare alanda üretim yaparken, 20 bin metrekarelik alanın ise inşası devam ediyor. Sonraki yıllar için büyüme proje alanımız ise 19 bin 300 metrekare alandan oluşuyor. Yeni dönemde savunma ve uzay sanayisine yöneleceğiz. İnşaası devam eden tesisimizde bu alanda üretim yapabiliriz. Ayrıca büyüme kapsamında Çinli ve Güney Koreli firmalarla da iş birliği görüşmelerimiz var. Bakarsınız önümüzdeki dönemde Sivas’ta onlardan biri veya her ikisi ile de birlikte çalışırız” bilgisini verdi.

Tezmaksan, Avrupa’daki bayilerini Amsterdam’dan yönetecek

Yüksek teknolojili katma değerli ürünlere odaklandıklarını aktaran Aydoğdu, 38 ülkede bayiliklerinin bulunduğunu, yakın zamanda buna dört ülke daha ilave edeceklerini belirtti. Amsterdam’da şirket kurduklarını, buradan bölgedeki bayi organizasyonunu yürüteceklerini ifade eden Aydoğdu, Almanya’da ise servis hattı kuracaklarını söyledi. Aydoğdu, “Esas hedefimiz ise ABD pazarı. Şu an ABD bizden 10 ünite alıyor. Seneye bunu 200 üniteye çıkarmayı hedefliyoruz. ABD pazarı bizim için çok önemli, onun ardından Meksika var ama bu henüz plan aşamasında. 2030’da 100 milyon dolar ihracat planlıyoruz” diye konuştu.

Ürünün yanı sıra nitelikli çalışanlarını da yabancı ülkelere transfer etmeye başladıklarını kaydeden Aydoğdu, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de değil birçok ülkede sektörümüzde nitelikli çalışan sorunu yaşanıyor. Bunun için 10 yıl önce Tezmaksan Akademiyi kurduk. Çalışmalarımız sonucunda nitelikli eleman yetiştiriyoruz. Çalışanlarımız artık yurt dışından da talep görüyor. Biri İspanya, biri Almanya olmak üzere iki çalışanımızı yurt dışına gönderdik.”

'2030 yılına kadar 100 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz'

Tezmaksan, iki yıl önce Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde temelini attığı fabrikasını, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tezmaksan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aydoğdu, Tezmaksan Grup CEO’su Hakan Aydoğdu ve protokol katılımı ile üretime açtı. Fabrikanın açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, “Son 22 yılda yatırım teşvik sistemimizle endüstriyel robot imalatı alanında 5,5 milyar lira tutarında 72 yatırımın önünü açtık" dedi. Türkiye’de ilk defa Sivas’ta üretimi gerçekleştirilecek 8 eksenli tornalama merkezinden yeni nesil CNC modellerine kadar geniş bir segmentte ürün gamının imal edileceği tesisin önemine değinen Bakan Kacır, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz Sivas fabrikası ile birlikte, 2030 yılına kadar en az 100 milyon dolarlık bir ihracat bekliyoruz” diye konuştu.