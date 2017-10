The Village Urla 34 milyon TL'ye mal olacak

26 Ekim 2017

Beyza COŞKUNTÜRK

İZMİR - Türkiye'nin en gözde tatil merkezlerinden Çeşme'de hayata geçirdiği Villagio Çeşme ve Estilo Çeşme projeleriyle özel yaşam merkezleri tasarlayan Club35 Gayrimenkul Yatırım, şimdi de Urla'da 34 milyon TL'lik The Village Urla projesinin yapımına başladı.

Club35 Gayrimenkul Yatırım'ın Kuzu Holding bünyesinde faaliyet gösterdiğini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kuzu, "Projelerimizde tasarım, estetik ve fonksiyonellik arasında bir denge kuruyoruz. En büyük binaları yapma gibi bir hedefimiz yok. İnsanların ruhuna hitap edeni yapmaya çalışıyoruz. Urla'da 50 dönüm arazi üzerine 21 tane villa olarak planlanan The Village Urla Projesi de bunlardan biri. Projenin maliyeti yaklaşık 34 milyon dolar. Her villanın kendine ait yaklaşık 2 dönüm arazisi ve havuzu var. 50 dönümlük araziye 40 tane villa da yapabilirdik. Ancak detaylar dolu bir sadelik tasarladık. Projede 21 villa var ama, kot farkından dolayı her villa maksimum 4 villa görüyor. Doğayla iç içe, müstakil bir yaşam olsun istedik. Mimariyi azalttık, minimal hale getirdik" dedi.

Kuzu, projedeki villaların cam çevrili yapılardan oluştuğunu dile getirerek "Şeffaf bir mimari olacak. Hem deniz hem orman gören villalar da var. Ahşap dekorasyon kullanıldı. Tavan yüksekliği 6,5 metre. Yapı oldukça ferah. Bazı villalarımızın orta kısmına da 10-15 metre kare iç bahçe yaptık. Dokuyla bütünleştirme peşindeydik. Her villanın ismini Türkiye ve İzmir'deki en bilinen ağaç türlerinden seçtik. Numara yerine isim verdik. Proje hazırlanırken enerji tasarrufunu ön plana aldık. Işık hesabı yaptık. Oda büyüklüğüne göre pencere hangi yöne doğru işliyorsa açıyı ve yapıyı ona göre ayarladık. Havuzun, evin konumunu ışığa, denize ve ormana göre ayarladık" diye konuştu.

Teslim tarihi 2020

Projeyi 2020'de teslim edeceklerini söyleyen Kuzu, "Yapılar önceden bitecek, ancak peyzaj uzun sürecek. Ağacın toprağa sarılması süresi uzundur. 50 dönüm arazimiz içerisinde bir seramız var. Peyzajda kullanılacak ağaçları kendimiz yetiştiriyoruz. O toprak başka ağacı kabul etmiyor. Biz inşaat alanının bir köşesinde ağaç çalışmasını yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Gelecekte de projelerinin Urla ve Çeşme'de olacağını dile getiren Kuzu, şöyle konuştu: "Bu bölgede daha arazilerimiz var. İzmir yanında İstanbul'dan da insanlar hafta sonu için Çeşme ve Urla'ya geliyorlar. Gelecek 5-6 yıllık sürede yeni projelerimiz olacak. Yurtdışına seyahat eden insanların sayısı son 3 yıl içinde arttı. İnsanlar artık oralarda gördüklerini istiyorlar. Biz de bunlardan yeni projeler çıkarıyoruz. İnsanları şehir merkezinde, şehir merkezlerine yakın ve şehir merkezlerinden uzakta yaşamak isteyenler olarak 3 grupta tanımlıyor, projelerimizi bu eksende planlıyoruz. Bu üç tanımın da kendine yer bulabileceği Urla'ya 2017'de 16 bin kişi göç etti. Urla'nın florası, tarihi yapısı, farklı dokusu insanlara iyi geliyor. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Alman Büyükelçiliğinin okulu, yeni yatırımlar ilçede ciddi bir gelişme sağladı. Bu trend sürecek."

"Almanya'da en büyük gayrimenkul projesini gerçekleştireceğiz"



Kuzu Holding olarak Almanya'da çok ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getiren Selim Kuzu, "Almanya'nın belki de en büyük gayrimenkul projesini gerçekleştirmek üzereyiz. Eğer yapabilirsek birkaç Türk firmasını da dahil edeceğiz. 2016, Club35 açısından, yatırım yılı olarak geçti. 2016'da sadece Eskişehir'deki Hilton Oteli projemiz vardı. Piyasadaki olumsuzlukları hissettik. 2017'nin ikinci yarısında ise işlerimiz farklı bir ivmeyle yükseldi. Yılsonu beklentilerimiz olumlu seyrediyor" dedi.

"Hilton Grubu Türkiye'nin nitelikli turizmine güveniyor"

Hilton Worldwide franchising partneri olduklarını söyleyen Selim Kuzu, darbe girişimi ardından piyasada yaşanan olumsuzluklara rağmen Hilton grubunun Türkiye'ye çok ciddi bir güveni olduğunu belirterek, "Bu iç pazar hareketliliğine her zaman güveniyorlar. Hilton grubunun Türkiye'de 52 oteli var, 23 tanesi inşaat halinde. Bu oteller önümüzde yıllarda pazara katılacak. Avrupa'nın hiçbir bölgesinde bu kadar Hilton Oteli yok, çok ciddi bir rakamla Türkiye'de sektörün içindeler" dedi.

Hilton grubunun Türkiye'deki turizme güvendiğini, Türkiye ekonomisini anladığını söyleyen Kuzu, "Club35 iş ortağı olarak Hilton grubuyla çalıştığımız için örnek verebiliyorum. Çanakkale'deki Hilton Oteli'ni ele alırsak, oraya insanlar kültür ve inanç turizm için geliyor. Eskişehir'deki Hilton Oteli, şehir otelciliği de bu kapsamında. Hilton bunları doğru tanımlıyor. Lokasyonlara baktığınızda doğru konumlandırıldıklarını görüyoruz. Hilton ile 22 yıllık bir francshise sözleşmesi imzaladık. 22 yıllık franchise imzalamak demek, gelecekte olumlu bir öngörü yapıyorlar anlamına geliyor. Turizmdeki negatif rakamlar, yanlış planlanmalarda ötürü. Hilton Türkiye'yi iyi tanıyor ve turizmine güveniyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin nitelikli bir turizm projelendirmesi yapması gerektiğini dile getiren Kuzu, "Örneğin, sağlık turizmi gelişmeli. Yurtdışında insanlar 3 günlük termal su ve sağlık turizmi için 10 bin dolar verirken, bizim termal sularımız denize akıyor, kimse değerlendirmiyor. İsviçre tankerle taşıyor, biz o otelin geceliğine 3 bin dolar ödüyoruz" ifadesini kullandı.