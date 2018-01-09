THY, 3 adet 777 Freighter sipariş etti
THY, uzun mesafeli uçuşlarda kullanmak üzere Boeing'e 3 adet kargo uçağı siparişi verdi.
Boeing, Türk Hava Yolları'ndan aralık ayında 3 adet 777 Freighter modeli kargo uçağı siparişi aldığını duyurdu.
Boeing'den yapılan yazılı açıklamada, siparişin, THY'nin kargo faaliyetlerini artırma planı çerçevesinde 2 adet büyük kargo uçağını teslim almasının ardından geldiği ifade edildi.
777 Freighter, dünyanın en uzun mesafeli 2 motorlu kargo uçağı. 777-200LR modeli yolcu uçakları temel alınarak üretiliyor. 112 ton yük ile 9.070 km uçabiliyor.
THY, geçtiğimiz hafta Airbus ile 20+5 adet opsiyonlu A350-900 uzun mesafeli yolcu uçağı satın alma görüşmelerine başlamak adına mutabakat zaptı imzalamıştı.