THY, Almanya'da 4 milyon kişiyi uçurdu

02 Şubat 2018

Türk Hava Yolları (THY) Frankfurt Müdürü Muhammet Ensar Karabulut, şirketin Almanya ve Frankfurt faaliyetlerine ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2016 yılı ile başlayan tüm zorluklara rağmen özellikle 2017 yılı ilk çeyreği sonrası mali rakamların tüm uçuş ağı genelinde olduğu gibi Almanya özelinde de artıya geçmeye başladığını söyleyen Karabulut, Almanya genelinde doluluk oranın arttığını ifade ederek, "2017 yılı içerisinde Almanya’da yaklaşık 4,11 milyon yolcu ortaklığımız ile seyahat etti. Almanya geneli ortalama doluluk oranımız ise yüzde 79 seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılına kıyasla doluluk oranımız 5 puan artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

Karabulut, THY’nin Frankfurt operasyonlarına da değindi. 2017 yılını hedeflerin üzerinde kapattıklarını dile getiren Karabulut, "Yaklaşık 630 bin yolcumuzu ortalama yüzde 82’lik doluluk oranlarıyla uçaklarımızda misafir ettik. Doluluk oranlarımız bir önceki seneye göre 6 puanlık bir artış gösterdi." diye konuştu.

2018 için yüzde 5 hedefi

2017 yılını iyi rakamlarla kapatmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Karabulut, ayrıca bu sayede 2018 hedeflerini daha da yukarı çektiklerini aktardı.

2018 yılında kapasite artışı öngördüklerini belirten Karabulut, "2018 yaz tarifemizde Frankfurt olarak 25 Mart itibari ile ikinci geniş gövde uçağımızı (A330) hattımıza koyuyoruz ve böylelikle hem kapasitemizi hem de ürün çeşitliliğimizi artırmış oluyoruz. Bu kapasite artışı ile birlikte yolcu sayımızı 2018 yılı içerisinde en az yüzde 5 artırmayı hedefliyoruz." dedi.

"Ankara direkt uçuyor" kampanyası

Ensar Karabulut, THY’nin Ankara’dan Avrupa’nın bazı noktalarına yeniden uçuş başlatmasına ilişkin de bilgiler verdi. Frankfurt olarak haftada 3 sefer şeklinde Ankara uçuşlarını direkt olarak gerçekleştirdiklerini belirten Karabulut, şunları söyledi:

"THY, malumunuz olduğu üzere Ankara’dan 29 Ekim’de Frankfurt’a, 30 Ekim’de Viyana ve Berlin’e 31 Ekim’de ise Paris’e direkt seferler başlattı. Frankfurt olarak haftada 3 sefer Ankara uçuşumuzu direkt olarak gerçekleştiriyoruz. Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri Frankfurt’tan 14.05 hareketle kalkan seferlerimiz 2017 yılında ortalama yüzde 82 doluluk oranıyla gerçekleşti."

Karabulut ayrıca bu direkt uçuşlar sayesinde Ankara’nın sahip olduğu potansiyelin ve gösterdiği gelişimin daha da ileriye taşınmasına destek olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA