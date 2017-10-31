THY, Ankara-Paris uçuşlarına başladı

31 Ekim 2017

Türk Hava Yolları (THY), Ankara-Paris uçuşlarına bugün yapılan sefer ile başladı.

TAV Esenboğa Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü Nuray Demirer, Ankara-Paris uçuşlarının salı ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün karşılıklı gerçekleşeceği bilgisini verdi.

Demirer, "Esenboğa Havalimanı'ndan, yurt içinde 36 ve yurt dışında 18 ülkede 33 destinasyona direkt uçuşlarla bağlanıyoruz. Esenboğa Havalimanı, 2017 yılının 9 ayında bir önceki yıla göre yolcu sayısını yüzde 36 artırdı, 2016'da 13 milyon 200 bin yolcuya, 95 bin 500 uçuşa ev sahipliği yaptı" şeklinde konuştu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, seferlerin başlamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ankara iş dünyasının önemli bir "hub"ı olmuş vaziyette. Bu "hub"ın, dünyanın başka hublarıyla birleşmesine bugün şahit oluyoruz" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da, "Ankara'nın 80 milyonluk ülkenin başkenti olduğunu, başkente yaraşır bir uçuş trafiğinin olması gerektiğini, havalimanımızın buna müsait olduğunu THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya ilettik. Kendisi de peyder pey yeni hatları, destinasyonları açacaklarına dair söz verdiler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA