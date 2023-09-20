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THY, Galatasaray'ın sponsoru oldu

Türk Hava Yolları (THY) ile Galatasaray forma anlaşması imzaladı. THY'nin logosu, Avrupa maçlarında giyilen formada yer alacak.

Haber Merkezi
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THY Basın Müşavirliği'nin açıklamasına göre, şirket ile Galatasaray Spor Kulübü arasındaki anlaşma yapıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, 2023-2024 sezonunda Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formalarının kol kısmında THY logosuyla mücadele edecek.

Galatasaray, bu akşamki Kopenhag maçı dahil UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında da THY logosunu formasında taşımaya devam edecek.

Ayrıca Galatasaray, sezon boyunca yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini yine THY'yle gerçekleştirecek.