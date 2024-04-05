THY ilk çeyrekte yolcu sayısını yüzde 8 artırdı; 18,5 milyon kişi taşıdı

Türk Hava Yolları (THYAO) mart ayındaki trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bugün gönderdiği bir açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre geçen yıl mart ayında 6,11 milyon olan toplam yolcu sayısı bu martta yüzde 0,5 artarak 6,14 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mart 2023 döneminde 2,5 milyonken, geçen ay yüzde 3 artarak 2,6 milyon oldu.

Doluluk oranında sınırlı düşüş

THY uçaklarında doluluk oranı geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre 2,2 puan düşerek yüzde 79,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 79,9; yurt içi doluluk oranı yüzde 78 oldu.

Kargo hacmi arttı

'Toplam arz edilen koltuk kilometresi' (Uçuş bacakları mesafeleri ile bu bacaklardaki satılık koltuk adetleri çarpımlarının toplamı) Mart 2023'te 18,2 milyarken, geçen ay yüzde 9,7 artarak 20 milyara ulaştı.

Taşınan kargo/posta geçen yılın mart ayında 131,9 bin tonken, geçan ayyüzde 35,3 artarak 178,5 bin tona yükseldi.

İlk çeyrekte yolcu sayısı arttı

THY'nin istatistikleri madde madde şöyle:

- Ocak – Mart 2023 döneminde 17 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 8,4 artarak 18,5 milyon olarak gerçekleşti.

- Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Mart 2023 döneminde 6,9 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 10,3 artarak 7,6 milyon olarak gerçekleşti.

- Yolcu doluluk oranı Ocak – Mart 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,9 puan düşerek yüzde 80,4 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,2 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 82,6 olarak gerçekleşti.

Filoda 453 uçak var

- 'Toplam arz edilen koltuk kilometresi' Ocak – Mart 2023 döneminde 51,7 milyarken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 13 artarak 58,5 milyar olarak gerçekleşmiştir.

- Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Mart 2023 döneminde 352,9 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 35,3 artarak 477,5 bin ton olarak gerçekleşti. Mart ayı sonunda filodaki uçak sayısı 453.