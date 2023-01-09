THY, İrlandalı Avolon'dan 5 uçak daha kiraladı

Kerim ÜLKER

Avolon Başkanı ve Ticaretten Sorumlu Başkanı Paul Geaney, şirketin THY ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve bunun iki şirket arasındaki bağı daha da güçlendirdiğini söyledi.

Geaney, "Yolcu talebinde yaşadıkları güçlü toparlanmaya hizmet etmek için ağlarını genişletmeye devam ederken onları desteklemekten gurur duyuyoruz" dedi.

Ekim 2022'nin sonunda Avolon, 265 adet yakıt tasarruflu, yeni teknoloji uçak için toplam sipariş ve taahhütlerle birlikte 568 uçaklık bir filoya sahip olduğunu ve onu yönettiğini söyledi.